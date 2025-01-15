İstanbul'da Araç Sahibi Olanlar Yandı! Rekor Zam Geldi

YENİ ÜCRET TARİFESİ BELLİ OLDU

Yapılan düzenlemeye göre, araç çekme ücreti %39,65 oranında artarak 870 liradan 1215 liraya çıktı. Ayrıca, 5 kilometreye kadar olan özel taşıma ücreti de aynı şekilde 1215 liraya yükseltilirken, ilave kilometre başına ücret 30 liradan 45 liraya çıkarıldı.