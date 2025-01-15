İstanbul'da Araç Sahibi Olanlar Yandı! Rekor Zam Geldi
İstanbul’da yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine %39,65 ile %50 arasında zam yapıldı. Yeni tarifeye göre, araç çekme ücreti 870 liradan 1215 liraya, yediemin otopark günlük ücreti ise otomobillerde 85 liradan 120 liraya yükseldi.
Kaynak: AA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda zam teklifini karara bağladı. Toplantıya, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlık etti. Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğü ve İstanbul Polis Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneği tarafından sunulan teklif doğrultusunda, araç çekme ve otopark ücretlerinde artış yapıldı.
YENİ ÜCRET TARİFESİ BELLİ OLDU
Yapılan düzenlemeye göre, araç çekme ücreti %39,65 oranında artarak 870 liradan 1215 liraya çıktı. Ayrıca, 5 kilometreye kadar olan özel taşıma ücreti de aynı şekilde 1215 liraya yükseltilirken, ilave kilometre başına ücret 30 liradan 45 liraya çıkarıldı.
Yediemin otopark günlük ücretleri ise taşıt türüne göre şu şekilde güncellendi:
Motosiklet: 45 TL’den 65 TL’ye
Otomobil: 85 TL’den 120 TL’ye
Kamyonet, arazi taşıtı, minibüs: 110 TL’den 155 TL’ye
Kamyon ve otobüs: 165 TL’den 230 TL’ye
İş makineleri: 215 TL’den 300 TL’ye