İstanbul ve Ankara Dahil 53 İlde Dev Arsa Satışı: Tapular İçin Tarih ile Ödeme Planı Netleşti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 53 ilde toplam 747 arsayı açık artırma ile satışa sunuyor. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok şehirde gerçekleştirilecek bu dev arsa satışı, yatırımcılar için büyük bir fırsat olarak öne çıkıyor.