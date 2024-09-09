İstanbul ve Ankara Dahil 53 İlde Dev Arsa Satışı: Tapular İçin Tarih ile Ödeme Planı Netleşti
Arsa sahibi olmak isteyen milyonları sevindirecek haber Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan geldi. İstanbul ve Ankara dahil tam 53 ilde arsa satışı yapılacağı açıklandı. İşte ayrıntılar...
Kaynak: Gerçek Gündem
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 53 ilde toplam 747 arsayı açık artırma ile satışa sunuyor. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok şehirde gerçekleştirilecek bu dev arsa satışı, yatırımcılar için büyük bir fırsat olarak öne çıkıyor.
10, 11 ve 12 Eylül tarihlerinde yapılacak olan açık artırma, Ankara Çankaya’daki Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı Konferans Salonu ve İstanbul Küçükçekmece’deki TOKİ Hizmet Binası'nda düzenlenecek. Fiziksel olarak katılamayanlar ise çevrim içi sistem üzerinden teklif verebilecek. Diğer 51 ildeki satışlar yalnızca çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.
Arsa sahipleri olmak isteyenler için ödeme planı da netleşti. Satışa sunulacak arsalar için %25 peşinat ödenecek, kalan tutar ise 24 ay vade ile taksitlendirilebilecek. Arsalar, ticaret, konut, tarım ve kentsel gelişim gibi çeşitli kullanım alanlarına göre kategorize edilerek satışa sunulacak.
İstanbul’da 71, Ankara’da ise 138 arsanın satışa sunulacağı açık artırma, 10 Eylül’de başlayacak. Adana, Muğla ve Mersin gibi diğer illerde de çeşitli arsalar %25 peşin, 24 ay vade avantajıyla satışa çıkarılacak. Arsa talipleri, bu büyük fırsat için sabırsızlandıklarını belirterek, satış gününü beklediklerini ifade ediyorlar.