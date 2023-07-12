İstanbul ve Ankara da var: TOKİ 42 il için duyurdu, 120 ay vade ve yüzde 25 peşinatla konut satacak
TOKİ açık artırma usülüyle konut satışı duyurusunda bulundu. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konutların yer alacağı müzayede de TOKİ İstanbul ve Ankara'nın da yer aldığı 42 il için konut satışı yapacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 42 ilde 182 konutu açık artırma ile satışa sunacak.
TOKİ tarafından satışa sunulan 182 konutun açık artırması, 1 Ağustos günü saat 10.30’da Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten (www. emlakmuzayede. com.tr) teklif verilebilecek.
YÜZDE 25 PEŞİNAT, 120 AY VADE İMKANI
Satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşin, 120 ay vade ile sahip olabilecekler. Bu iller şöyle:
Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek olup, başvurular ve teminatlar anılan bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecek. Ayrıca açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru yapılabilecek.