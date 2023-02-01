İstanbul'un enflasyon oranı belli oldu: Dikkat çeken fark

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, İstanbul'un enflasyonu ocak ayında yüzde 79,68'e geriledi. Ayrıca, perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 5,94 arttı.

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İstanbul'un enflasyon oranı belli oldu: Dikkat çeken fark

İstanbul Ticaret Odası (İTO), ocak ayının İstanbul'un enflasyonu (Ücretliler Geçinme İndeksi) oranını açıkladı.

İTO’nun verilerine göre, İstanbul'un enflasyonu ocak ayında yüzde 79,68'e geriledi. Ocak ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 5,94, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 5,52 oranında arttı.

İTO tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Ocak 2023’de Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 23,94, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 15,92, Diğer Harcamalar grubunda yüzde 14,66, Gıda Harcamalarında yüzde 6,07, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 4,17, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 3,62 ve Konut Harcamalarında yüzde 2,30 artış, Giyim Harcamalarında ise yüzde -0,83 azalış izlenmiştir. 

Ocak 2023’ de Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 19,48, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 11,91, Madenler Grubunda yüzde 7,40, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 2,70, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 1,81, Gıda Maddeleri Grubunda yüzde 0,96, Mensucat Grubunda yüzde 0,40 artış izlenmiştir.”

Kaynak: Gerçek Gündem

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