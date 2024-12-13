İstanbul Liderliği Kaptırdı: Bu Şehirde Yaşayanlar Paraya Para Demiyor!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin İl Bazında Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
Kaynak: Ekonomim
TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre, Türkiye’nin 2023 yılı toplam GSYH’si cari fiyatlarla 26 trilyon 545 milyar 721 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu rakamın yüzde 30,4’üne denk gelen 8 trilyon 60 milyar liralık kısmı İstanbul’da üretildi. İstanbul’un ekonomiye katkısı, Bayburt’un payının tam 610 katına ulaştı.
ZİRVEDE İSTANBUL YOK
Kişi başına düşen GSYH’de ise Kocaeli, 516 bin liralık gelirle ilk sırada yer aldı. İstanbul 510 bin lira ile ikinci olurken, Ankara 438 bin lira ile üçüncü sırada kendine yer buldu. En düşük gelir Van’da kaydedildi ve kişi başına düşen GSYH 108 bin lira olarak hesaplandı.
EKONOMİK FAALİYETLERİN MERKEZİ AÇIKLANDI
Faaliyet bazında değerlendirildiğinde İstanbul, bilgi ve iletişim faaliyetlerinin yüzde 64,8’ini üstlenerek bu alanda en büyük paya sahip oldu. Ayrıca finans ve sigorta sektörlerinde yüzde 62,5, mesleki ve destek hizmetlerinde ise yüzde 45,9’luk payla lider konumda yer aldı.
BÜYÜMENİN LOKOMOTİFİ İSTANBUL
Türkiye ekonomisi 2023 yılında yüzde 5,11 oranında büyüme kaydederken, bu büyümeye en büyük katkı İstanbul’dan geldi. İstanbul, büyümeye 1,65 puanlık destek sağladı. Ankara ve Kocaeli’nin katkıları ise sırasıyla 0,96 ve 0,27 puan olarak hesaplandı.
GELİR DAĞILIMINDA MAKAS AÇIK
Gelir dağılımında iller arasında büyük farklılıklar göze çarptı. Türkiye genelinde kişi başına düşen GSYH ortalama 13 bin 243 dolar olarak belirlenirken, İstanbul 21 bin 741 dolarla en yüksek gelire sahip il oldu. Kocaeli 21 bin 985 dolar ile zirveye yaklaşırken, Van 4 bin 589 dolar ve Şanlıurfa 4 bin 971 dolarla listenin sonunda yer aldı.
EKONOMİK YOĞUNLUKTA 5 ŞEHİR ÖNE ÇIKTI
En yüksek GSYH üreten ilk 5 il, Türkiye’nin toplam gelirinin yüzde 54,02’sini oluşturdu. İstanbul, Ankara ve İzmir’in yanı sıra Bursa ve Kocaeli, bu sıralamada öne çıktı. Öte yandan Tunceli, Ardahan ve Bayburt gibi iller, ekonomik büyüklük açısından son sıralarda yer aldı.