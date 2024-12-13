İstanbul Liderliği Kaptırdı: Bu Şehirde Yaşayanlar Paraya Para Demiyor!

TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre, Türkiye’nin 2023 yılı toplam GSYH’si cari fiyatlarla 26 trilyon 545 milyar 721 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu rakamın yüzde 30,4’üne denk gelen 8 trilyon 60 milyar liralık kısmı İstanbul’da üretildi. İstanbul’un ekonomiye katkısı, Bayburt’un payının tam 610 katına ulaştı.

ZİRVEDE İSTANBUL YOK

Kişi başına düşen GSYH’de ise Kocaeli, 516 bin liralık gelirle ilk sırada yer aldı. İstanbul 510 bin lira ile ikinci olurken, Ankara 438 bin lira ile üçüncü sırada kendine yer buldu. En düşük gelir Van’da kaydedildi ve kişi başına düşen GSYH 108 bin lira olarak hesaplandı.