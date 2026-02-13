İstanbul Halk Ekmek Ramazan Pidesi Fiyatını Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İstanbul Halk Ekmek (İHE), 19 Şubat Perşembe günü başlayacak olan ramazan ayı öncesinde hazırlıklarını tamamladı.

Uzun yıllardır gelenekselleşen ramazan pidesi satışı, bu yıl da tüm İHE büfelerinde devam edecek. Ramazan pideleri, İstanbul’un 39 ilçesinde hizmet veren 698 Halk Ekmek büfesi aracılığıyla günlük olarak satışa sunulacak.

FİYAT BELLİ OLDU

İstanbul Halk Ekmek, 350 gramlık susamlı ramazan pidesinde fiyatı 22,5 TL olarak belirledi. Ayrıca imsakiyeler bu yıl da İHE büfelerinde ücretsiz olarak dağıtılacak.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ramazan ayında ekmek fiyatında bir değişiklik olmayacağını, ramazan pidesinin ise Türkiye genelinde, yüzde 23 artışla kilogramı azami 100 liradan satışa sunulacağını söylemişti.

Kaynak: ANKA