İstanbul Finans Merkezi'nde Dev Satış! Alıcısı Belli Oldu
İş GYO, İstanbul Finans Merkezi'ndeki 25 katlı ofis binasını 5,6 milyar TL + KDV bedelle Kuveyt Türk iştiraki KT Sağlam Gayrimenkul A.Ş.'ye sattığını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye İş Bankası bünyesinde faaliyet gösteren İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (İş GYO), İstanbul Finans Merkezi'nde yer alan ofis binasının satışına karar verdi. Satışın bedeli 5,6 milyar TL olarak belirlenirken, alıcı taraf ise Kuveyt Türk iştiraklerinden KT Sağlam Gayrimenkul A.Ş. oldu.
İş GYO tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, İstanbul Finans Merkezi'nde yer alan ofis binasının tamamının KT Sağlam Gayrimenkul A.Ş.'ye satılmasına karar verildiği bildirildi. Satış bedelinin tamamının nakden ve tapu devri sırasında peşin olarak tahsil edileceği belirtildi.
İŞ GYO'DAN AÇIKLAMA
İş GYO'nun yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Yönetim Kurulu'nun 25.02.2025 tarihli kararı çerçevesinde, mülkiyeti şirketimize ait olan İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Finanskent Mahallesi, 3328 ada, 9 parselde kayıtlı İstanbul Finans Merkezi Ofis Binası'nın tamamının 5.600.000.000 TL + KDV bedelle KT Sağlam Gayrimenkul A.Ş.'ye satılmasına ve satış bedelinin tamamının nakden, tapu devir tarihinde peşin olarak tahsil edilmesine karar verilmiştir."