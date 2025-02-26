İstanbul Finans Merkezi'nde Dev Satış! Alıcısı Belli Oldu

İŞ GYO'DAN AÇIKLAMA

İş GYO'nun yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yönetim Kurulu'nun 25.02.2025 tarihli kararı çerçevesinde, mülkiyeti şirketimize ait olan İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Finanskent Mahallesi, 3328 ada, 9 parselde kayıtlı İstanbul Finans Merkezi Ofis Binası'nın tamamının 5.600.000.000 TL + KDV bedelle KT Sağlam Gayrimenkul A.Ş.'ye satılmasına ve satış bedelinin tamamının nakden, tapu devir tarihinde peşin olarak tahsil edilmesine karar verilmiştir."