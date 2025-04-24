İstanbul Depreminden Sonra Satılık ve Kiralık Ev Fiyatları Uçtu! Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı
İstanbul’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından satılık ve kiralık taşınmaz ilanlarında gözlenen fiyat artışları, Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, deprem sonrası taşınmaz ilan fiyatlarında yapılan haksız fiyat artışları hakkında açıklama yaparak vatandaşları mağdur edecek uygulamalara izin vermeyeceklerini belirtti.
Kaynak: İHA
İstanbul’da dün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, şehir genelinde paniğe neden olurken, artçı sarsıntılar birçok vatandaşın geceyi dışarıda geçirmesine yol açtı. Depremin ardından sadece şehirde değil, çevre illerde de hissedilen sarsıntıların ardından gözler emlak sektörüne çevrildi.
TİCARET BAKANLIĞI DÜĞMEYE BASTI
Deprem sonrası satılık ve kiralık konut ilanlarında yaşanan fiyat artışları dikkat çekerken, Ticaret Bakanlığı devreye girdi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, vatandaşların aleyhine gelişebilecek tüm durumların titizlikle takip edildiğini belirtti.
Gürcan, "Ticaret Bakanlığı olarak 23 Nisan 2025 tarihinde İstanbul’da meydana gelen deprem sonrasında emlak sektöründe vatandaşlarımız aleyhine gelişebilecek tüm durumları yakinen takip etmekte ve vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olacak uygulamaları engellemek amacıyla aralıksız şekilde çalışmaya devam etmekteyiz" dedi.
"FIRSATÇILIĞA GÖZ YUMULMAYACAK"
Fırsatçılığa göz yumulmayacağını belirten Gürcan, özellikle dijital ilan platformları üzerinden yapılan fiyat artışlarını yakından izlediklerini söyledi. Deprem gibi olağanüstü dönemlerde toplumsal dayanışmanın, birlik ve beraberliğin önemi her zamankinden daha fazla olduğunun altını çizen Gürcan, "Bu süreçte vatandaşlarımızın zor durumundan faydalanma amacı taşıyan, fırsatçılık olarak nitelendirilebilecek hiçbir tutum ve davranışa kesinlikle göz yumulmayacaktır" diye konuştu.
TEK TEK TESPİT EDİLİP İDARİ YAPTIRIM UYGULANACAK
Gürcan, "Bu çerçevede, İstanbul’da yaşanan deprem sonrasında fiyat artışı gerçekleştirilen satılık ve kiralık taşınmaz ilanlarına ilişkin bilgiler ilan platformlarından temin edilmekte olup haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen tüm gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla ve gecikmeksizin uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.