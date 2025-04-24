İstanbul Depreminden Sonra Satılık ve Kiralık Ev Fiyatları Uçtu! Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı

"FIRSATÇILIĞA GÖZ YUMULMAYACAK"

Fırsatçılığa göz yumulmayacağını belirten Gürcan, özellikle dijital ilan platformları üzerinden yapılan fiyat artışlarını yakından izlediklerini söyledi. Deprem gibi olağanüstü dönemlerde toplumsal dayanışmanın, birlik ve beraberliğin önemi her zamankinden daha fazla olduğunun altını çizen Gürcan, "Bu süreçte vatandaşlarımızın zor durumundan faydalanma amacı taşıyan, fırsatçılık olarak nitelendirilebilecek hiçbir tutum ve davranışa kesinlikle göz yumulmayacaktır" diye konuştu.