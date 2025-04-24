İstanbul Depremi Sonrası Fiyatları Uçtu! Çadır ve İlk Yardım Çantası Cep Yakıyor! Fırsatçılar Harekete Geçti

UZMANLAR UYARIYOR: DENETİMLER ARTIRILMALI

Deprem gibi olağanüstü durumlarda ortaya çıkan fırsatçılığın önüne geçmek adına, uzmanlar yetkilileri daha sıkı denetim yapmaya çağırıyor. Tüketici dernekleri de konuyla ilgili açıklama yaparak, acil ihtiyaç malzemelerinde yapılan fahiş zamların kabul edilemez olduğunu belirtti. Vatandaşlar ise, benzeri durumlarda devletin daha hızlı müdahale etmesini ve özellikle dijital satış platformlarının sıkı takibe alınmasını istiyor.

VATANDAŞLARIN MAĞDURİYETİ BÜYÜYOR

Afet sonrası temel barınma ve hayatta kalma ekipmanlarının bu denli yüksek fiyatlara ulaşması, binlerce vatandaşın mağduriyetine yol açtı. Özellikle düşük gelirli aileler, gerekli ekipmanlara ulaşmakta güçlük çekti. Sosyal medya üzerinden örgütlenen bazı gruplar ise, ücretsiz çadır ve malzeme dağıtımı için dayanışma kampanyaları başlattı. Bu durum, depremle birlikte sadece doğa değil, ekonomik adaletsizliklerin de yeniden gündeme gelmesine neden oldu.