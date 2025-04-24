İstanbul Depremi Sonrası Fiyatları Uçtu! Çadır ve İlk Yardım Çantası Cep Yakıyor! Fırsatçılar Harekete Geçti
İstanbul’da Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından kentte geniş çaplı bir panik yaşandı. Vatandaşlar evlerini terk ederek sokaklara, bahçelere ve parklara yöneldi. Kimi yurttaş arabasında sabahlarken, kimisi çadır kurarak geceyi dışarıda geçirdi. Depremin hemen ardından, güvenlik amacıyla çadır ve acil durum malzemelerine olan talep hızla arttı.
Kaynak: Haber Merkezi
Depremin ardından yaşanan panik havası, özellikle online satış platformlarına yansıdı. E-ticaret sitelerinde çadırlar, deprem çantaları ve ilk yardım setlerine olan talep dakikalar içinde tavan yaptı. Bu ani talep artışı, bazı satıcılar tarafından fırsata çevrildi. Pek çok üründe fiyatlar saatler içinde güncellenerek yükseltildi. Vatandaşlar, temel ihtiyaç ürünlerinde yapılan bu zamları sosyal medyada gündeme taşıyarak tepkilerini dile getirdi.
ACİL DURUM ÇANTASI BİR GÜNDE YÜZDE 24 ZAMLANDI
NTV’de yer alan habere göre, e-ticaret platformlarında acil durum çantaları gibi hayati önem taşıyan ürünlerde ciddi fiyat artışları yaşandı. Dün 373 liradan satışta olan bir acil durum çantası, depremin hemen ardından yüzde 24’lük zamla 465 liraya yükseldi. Aynı şekilde, ilk yardım setlerinin fiyatları da benzer bir şekilde değişti. Depremden önce 219 liraya satılan bir ilk yardım seti, yüzde 77 artışla 389,50 liraya kadar çıktı.
ÇADIR FİYATLARI BİN LİRAYI AŞAN ORANDA YÜKSELDİ
En dikkat çekici artışlardan biri ise çadırlarda yaşandı. Özellikle büyük ailelerin tercih ettiği 10 kişilik ve iki odalı bir çadır, depremden önce 8 bin 711 liradan satıştayken, birkaç saat içinde fiyatı 9 bin 480 liraya çıktı. Vatandaşlar bu artışlara anlam veremezken, bazı satıcıların felaketi kazanca dönüştürmeye çalıştığı yorumları yapıldı. Deprem sonrası yaşanan bu fiyat hareketliliği, ekonomik olarak zor durumda olan yurttaşları daha da zorlayan bir tablo oluşturdu.
UZMANLAR UYARIYOR: DENETİMLER ARTIRILMALI
Deprem gibi olağanüstü durumlarda ortaya çıkan fırsatçılığın önüne geçmek adına, uzmanlar yetkilileri daha sıkı denetim yapmaya çağırıyor. Tüketici dernekleri de konuyla ilgili açıklama yaparak, acil ihtiyaç malzemelerinde yapılan fahiş zamların kabul edilemez olduğunu belirtti. Vatandaşlar ise, benzeri durumlarda devletin daha hızlı müdahale etmesini ve özellikle dijital satış platformlarının sıkı takibe alınmasını istiyor.
VATANDAŞLARIN MAĞDURİYETİ BÜYÜYOR
Afet sonrası temel barınma ve hayatta kalma ekipmanlarının bu denli yüksek fiyatlara ulaşması, binlerce vatandaşın mağduriyetine yol açtı. Özellikle düşük gelirli aileler, gerekli ekipmanlara ulaşmakta güçlük çekti. Sosyal medya üzerinden örgütlenen bazı gruplar ise, ücretsiz çadır ve malzeme dağıtımı için dayanışma kampanyaları başlattı. Bu durum, depremle birlikte sadece doğa değil, ekonomik adaletsizliklerin de yeniden gündeme gelmesine neden oldu.