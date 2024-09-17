İstanbul Dahil 25 Şehirde Uyguna Arsa Satışları Başladı! Ödeme Planı Duyuruldu

25 ilde satışa çıkan toplam 390 arsayı açık artırma yöntemiyle alıcılara sunulacak.

İstanbul, Antalya, Denizli ve Tekirdağ gibi büyük şehirlerin yanı sıra birçok ilde de düzenlenecek bu satışa hem fiziksel hem de çevrim içi olarak katılmak mümkün olacak. İlgilenenlerin, satışa katılabilmeleri için bir teminat ödemesi gerekecek. İşte TOKİ'nin arsa satışının detayları: