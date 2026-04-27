İstanbul Boğazı'nın En Değerli Oteliydi! Kaderi 60 Gün İçinde Belli Olacak

Geçtiğimiz yıl konkordato talebinde bulunan ve mahkeme tarafından Kasım 2025’te reddedilen sürecin ardından, Les Ottomans oteli için yeniden konkordato başvurusu yapıldı. İş insanı Ünal Aysal’ın sahibi olduğu Unit Investments SA bünyesindeki, Lüksemburg merkezli Universal Luxembourg Group SA’ya ait otel için başlatılan yeni süreçle birlikte hukuki koruma talebi tekrar gündeme geldi.

60 GÜNLÜK KRİTİK SÜRE

Universal Luxembourg Group SA'nın sahibi olduğu Kalamos Turizm ve Ticaret A.Ş. şirketi İstanbul 3'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato için başvurdu. Mahkeme, 16 Mart 2026 tarihinde düzenlenen tensip zaptı ile şirkete ilişkin olarak "Konkordato komiser heyetinin sunmuş olduğu rapor ve tüm dosya kapsamı incelenmek suretiyle bilirkişi heyetinden rapor alınmasına, bilirkişi heyetine raporu sunmaları için 60 gün süre verilmesine, bilirkişi heyetine iflas idaresi ve müflisin ticari kayıtları üzerinde yerinde inceleme yetkisi verilmesine, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 45. Hukuk Dairesi'nin 2026/100 Esas ve 2026/319 Karar sayılı 04/03/2026 tarihli ilamı ile işbu tensip zaptının konkordato talep eden vekiline tebliğine" karar verdi.

OTELDE KİMİ HİZMETLER DURDURULDU

İlgili evraklar tamamlandıktan sonra şirketin konkordato talebinin karşılanıp karşılanmayacağına karar verilecek. Bunun için de mahkeme 11 Haziran 2026'da saat 14:35'te toplanacak.

Otelin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, konaklama, SPA ve restoran hizmetleri geçici olarak durduruldu. Buna karşın tesisin davet ve organizasyon hizmetlerinin ise devam ettiği belirtiliyor.

Kaynak: NTV