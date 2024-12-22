İstanbul Boğazı'ndaki 100 Yalı El Değiştirdi! En Pahalısı 120 Milyon Euroya Satıldı

ROMAN ABRAMOVİÇ’İN KİRACI OLDUĞU YALI SATILDI

Satılan iki yalıdan biri olan Abdülgaffar Karacadağ Yalısı, 2014’ten bu yana Neşet ve Şirin Yalçın ailesi tarafından satışa çıkarılmış ancak uzun süre alıcı bulamamıştı. Yalı, Vaniköy’deki konumuyla dikkat çekerken 1971’de Anıtlar Kurulu tarafından koruma altına alınmıştı. Hamdi Ulukaya’nın 45 milyon dolara satın aldığı Feyyaz Tokar Yalısı ise, daha önce ünlü borsacı Ahmet Okumuş tarafından 2012’de 25 milyon dolara alınmış ve ünlü Rus milyarder Roman Abramoviç’e kiralanmıştı.