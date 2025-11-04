İstanbul, Ankara İzmir... Büyükşehirde Yaşayanlara Özel Maaş Formülü! Asgari Ücrette İki Yeni Model Masada

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Asgari ücret tartışmaları yeniden gündemin merkezinde. Kasım ayına girilmesiyle birlikte gözler 1 Aralık’ta toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonuna çevrildi. Ekonomist Muhammet Bayram, CNN Türk’te katıldığı yayında 2026 asgari ücretine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bayram, enflasyon rakamları ve gelir dağılımına göre zam oranının yüzde 20 ila 30 arasında olabileceğini belirterek, büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar için yeni bir öneri sundu.

'BÜYÜKŞEHİRDE YAŞAYANIN ALIM GÜCÜ AYNI DEĞİL'

Bayram, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde hayat pahalılığının Anadolu şehirlerine kıyasla çok daha yüksek olduğuna dikkat çekti. Bu nedenle büyükşehirlerde yaşayan asgari ücretlilere “tazminat farkı” verilmesi gerektiğini ifade etti.

Ekonomist Bayram, “Büyükşehirlerde maaş aldığınız gün bitiyor. Alım gücü farkı çok yüksek. Bu nedenle ya farklı bir asgari ücret belirlenmeli ya da büyükşehirlerde yaşayan çalışanlara 5 bin TL civarında bir büyükşehir tazminatı verilmeli. Çünkü maaş farkı anayasaya aykırı bulunmuştu, bu nedenle tazminat modeli uygulanabilir” dedi.

'ZAM ORANI YÜZDE 20 İLE 30 ARASINDA OLACAK'

Bayram, mevcut enflasyon verilerini değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:

“10 aylık gerçekleşen enflasyon yüzde 28,63. Kasım ve Aralık aylarının eklenmesiyle bu oran yüzde 31-32 seviyesine çıkabilir. Hedeflenen enflasyon ise yüzde 19 civarında. Dolayısıyla 2026 asgari ücret artışı yüzde 20 ile 30 arasında olabilir. Benim beklentim yüzde 25 civarında, ancak yüksek enflasyon ortamı sürerse bu oran yüzde 30’a kadar çıkabilir.”

'VERGİ DİLİMLERİ DE GÖZDEN GEÇİRİLMELİ'

Ekonomist Bayram, yalnızca zam oranlarının değil, vergi sisteminin de gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Bayram, "Vergi dilimi sorununun çözülmesi şart. Gerekirse sabit yüzde 25 olarak alınsın. Çünkü asgari ücretteki sigorta primi devam ediyor ve bu durum çalışanların eline geçen maaşı azaltıyor." dedi.

ARALIKTA KARAR VERİLECEK

1 Aralık itibarıyla başlayacak görüşmelerin ay sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Bu yıl temmuz ayında ara zam yapılmamıştı. Ekonomistlere göre, 2026 yılı asgari ücretinin belirlenmesinde gerçekleşen enflasyon ve alım gücü farkı belirleyici olacak.

Kaynak: CNN Türk