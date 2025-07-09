İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli... Türkiye'nin En Zengin Şehri Belli Oldu! Zirve Şaşırttı

TÜRKİYE’NİN EN ZENGİN 10 ŞEHRİ (Mevduat Tutarlarına Göre)

İşte BDDK verilerine göre Türkiye'nin en zengin 10 şehri:

10.MERSİN: 209 milyar 33 milyon 536 bin TL

9.KONYA: 210 milyar 878 milyon 525 bin TL

8.MUĞLA: 211 milyar 376 milyon 926 bin TL

7.ADANA: 236 milyar 144 milyon 441 bin TL

6.KOCAELİ: 319 milyar 80 milyon 233 bin TL

5.BURSA: 442 milyar 526 milyon 694 bin TL



