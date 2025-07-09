İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli... Türkiye'nin En Zengin Şehri Belli Oldu! Zirve Şaşırttı
İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli... BDDK verilerine göre Türkiye’deki banka mevduatlarının şehir bazlı dağılımı ile birlikte en zengin iller belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Ekonomide alınan sıkı para politikaları, krediye erişimde zorluklar ve yükselen maliyetlerle birlikte vatandaşlar tasarruflarını farklı alanlara yönlendirirken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan son veriler, Türkiye'deki şehirlerin ekonomik gücünü gözler önüne serdi. Banka mevduatlarının şehir bazlı dağılımı ile birlikte Türkiye'nin en zengin şehirleri belli oldu. Listede İstanbul, Ankara ve İzmir ilk üç sıradaki yerlerini korurken, Antalya’nın üst sıralara çıkması sürpriz yarattı.
TÜRKİYE’NİN EN ZENGİN 10 ŞEHRİ (Mevduat Tutarlarına Göre)
İşte BDDK verilerine göre Türkiye'nin en zengin 10 şehri:
10.MERSİN: 209 milyar 33 milyon 536 bin TL
9.KONYA: 210 milyar 878 milyon 525 bin TL
8.MUĞLA: 211 milyar 376 milyon 926 bin TL
7.ADANA: 236 milyar 144 milyon 441 bin TL
6.KOCAELİ: 319 milyar 80 milyon 233 bin TL
5.BURSA: 442 milyar 526 milyon 694 bin TL
4.ANTALYA: 513 milyar 842 milyon 573 bin TL
3.İZMİR: 848 milyar 34 milyon 420 bin TL
2.ANKARA: 2 trilyon 60 milyar 520 milyon 141 bin TL
1.İSTANBUL: 6 trilyon 837 milyar 457 milyon 854 bin TL