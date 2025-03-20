İşsizlik 12 Yılın Dibini Gördü: Cevdet Yılmaz OVP'yi İşaret Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, geçen yılın iş gücü istatistik verilerini değerlendirdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yılmaz, iş gücüne katılım oranının arttığını, işsizlik oranının ise azaldığını belirterek, ekonominin istihdam yaratmaya devam ettiğini vurguladı.

Yılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İşsizlik oranı 2024 yılında yüzde 8,7 seviyesine inerek, OVP hedefinin de ötesinde bir iyileşmeyle 2012 yılı sonrasındaki en düşük seviyesine gerilemiştir. İstihdamımız yaklaşık 1 milyon kişi artarak, 2024 yılında 32,6 milyon kişiye ulaşmıştır.

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZ"

Kadınlarda ve gençlerde işgücüne katılma oranı artarken, işsizliğin düşmesi sevindirici bir gelişmedir. Kadınlar ve gençler başta olmak üzere istihdamda artışların sürmesiyle ekonomimizin daha da güçlenmesini bekliyoruz.

FİYAT İSTİKRARI VURGUSU

Vatandaşlarımızın refahını ve alım gücünü korumak, üreticilerimizi desteklemek ve fiyat istikrarını sağlamak en temel önceliklerimizdendir.

Sağladığımız ekonomik öngörülebilirlik, siyasi istikrar ve uyguladığımız politikalar neticesinde yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yaklaşımımızla makroekonomik hedeflerimize 2025 yılında da emin adımlarla ilerliyoruz.

Türkiye’nin geleceği, güçlü ekonomisi ve kararlı politikalarıyla aydınlık olacaktır. Hep birlikte daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz".

Kaynak: AA