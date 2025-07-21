İşsiz Kaldı, Yeni Mesleği Oldu: Merkez Bankası'ndan Alıyor, İsteyene Satıyor! Araçlar Peşinde Kuyruk Oluyor
Adana’da muavinlik yaparken işsiz kalan 70 yaşındaki Mehmet Budak, geçimini bozuk para temin ederek sağlıyor. Her gün Merkez Bankası’ndan aldığı demir paraları dolmuş ve otobüs şoförlerine ulaştıran Budak, Seyhan Caddesi’nde kurduğu noktada adeta araçların durağı haline geldi.
Kaynak: İHA
Adana’da 25 yıl boyunca muavinlik yapan Mehmet Budak, şehirde özel halk otobüslerinde muavin uygulamasının kaldırılmasının ardından işsiz kaldı. Ayağında kemik erimesi olduğu için başka bir işte de çalışamayan 70 yaşındaki Budak, çareyi bozuk para temin ederek geçimini sağlamakta buldu.
ÇUVALLA BOZUK PARA TAŞIYOR
Günlük hayatında Merkez Bankası’nın yolunu tutan Budak, aldığı bozuk paraları çuvalla Seyhan Caddesi üzerine kurduğu tezgaha getiriyor. Burada dolmuş ve otobüs şoförlerinin bozuk para ihtiyacını karşılayan Budak, şoförlerden gönüllerinden kopan miktarda harçlık alıyor.
ARAÇLARIN YENİ DURAĞI MEHMET AMCA
Kent genelinde bozuk para bulmakta güçlük çeken toplu taşıma şoförleri için Mehmet Budak artık vazgeçilmez bir kaynak haline gelmiş durumda. Şoförler, güzergahları üzerindeki bu noktada kısa süreli mola vererek Budak’tan ihtiyaç duydukları miktarda demir para temin ediyor.
“BU İŞİ YAPMAK ZORUNDAYIM”
Geçimini sadece bu işten sağladığını belirten Budak, "Ayağımdaki rahatsızlık nedeniyle başka bir iş yapamıyorum. Her gün Merkez Bankası'ndan sınırlı miktarda bozuk para alıyorum. Dolmuşlara ve otobüslere bu paraları dağıtıyorum. Kimi yardımcı oluyor, kimi olmuyor. Ama ben bu işi yapmak zorundayım. Hayatımı böyle sürdürüyorum" dedi.
Bozuk para temin etmenin her geçen gün daha da zorlaştığını vurgulayan Budak, "Piyasada bu paraları bulmak gerçekten kolay değil. Şoförlerin büyük bir ihtiyacını karşılıyorum. Bir nevi onların eksiklerini tamamlıyorum" diyerek yaşadığı zorluğu dile getirdi.
Her gün çuvalıyla sokakta duran Mehmet Budak, bozuk parayla geçimini sağlayan nadir kişilerden biri olarak Adana sokaklarının simgesi haline geldi.