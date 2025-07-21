İşsiz Kaldı, Yeni Mesleği Oldu: Merkez Bankası'ndan Alıyor, İsteyene Satıyor! Araçlar Peşinde Kuyruk Oluyor

Bozuk para temin etmenin her geçen gün daha da zorlaştığını vurgulayan Budak, "Piyasada bu paraları bulmak gerçekten kolay değil. Şoförlerin büyük bir ihtiyacını karşılıyorum. Bir nevi onların eksiklerini tamamlıyorum" diyerek yaşadığı zorluğu dile getirdi.

Her gün çuvalıyla sokakta duran Mehmet Budak, bozuk parayla geçimini sağlayan nadir kişilerden biri olarak Adana sokaklarının simgesi haline geldi.