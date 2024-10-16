İsrail ile Ticaret Açıklaması: Bakan Bolat Duyurdu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2 Mayıs'tan itibaren İsrail ile tüm ticari faaliyetlerin durdurulduğunu ve İsrail için gümrüklerde hiçbir tescil işleminin yapılmadığını açıkladı. Ancak, Filistin hükümeti ve Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı'nın ısrarlı talepleri üzerine, Filistinli ithalatçıların, bakanlığın izniyle gerçekleştirdiği ithalat işlemlerine izin verildiğini belirtti.

Bakan Bolat, İstanbul’da düzenlenen 11. Dünya Sektörler Arası İş birliği Forumu'na katılarak, Türkiye'nin Afrika ile olan ticari ilişkilerine de değindi. Afrika’dan gelen 1500'den fazla iş insanının Türk KOBİ’leri ile bir araya geldiğini ve bu tür etkinliklerin dış ticaretin artmasına katkı sağladığını vurguladı.

9 NİSAN’DA TAMAMEN DURDU

Bolat, Türkiye’nin Afrika’yı bir pazar olarak değil, bir ticaret ve yatırım ortağı olarak gördüğünü ifade ederek, müteahhitlik alanında büyük projelere imza attıklarını ve Afrika ülkelerinin Türkiye’ye duyduğu saygıyı dile getirdi.

İsrail'e yönelik ihracat ve ithalat işlemlerinin 9 Nisan'da kısmen durdurulduğunu, 2 Mayıs'ta ise tamamen kesildiğini belirten Bolat, Filistin ve Lübnan'ın her zaman yanında olacaklarını ve Filistin ithalatçılarına belirli koşullar altında izin verildiğini vurguladı. Ayrıca, Filistin’in kendi gümrük, liman ve havalimanı sistemine sahip olmaması nedeniyle Türkiye'nin onlara bu süreçte destek sağladığını ekledi.

Kaynak: AA