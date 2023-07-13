İBB Meclisi'nin temmuz ayı son oturumu Meclis 1. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında yapıldı.

İBB Saraçhane Başkanlık binasında gerçekleştirilen bu ayın son oturumunda, İSPARK ücretlerine zam konusu görüşüldü.

İBB Meclisi'nin aldığı 1 Ağustos'tan itibaren geçerli zam kararına göre, yeni İSPARK ücretleri şöyle:

"Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Bakırköy, Eyüp, Sarıyer ve Güngören'in de aralarında bulunduğu birinci ve ikinci bölgedeki kapalı katlı ve açık otoparklarda 0-1 saat arası 28 liradan 33 liraya, 1-2 saat arası 36 liradan 42 liraya, 2-4 saat arası 40 liradan 47 liraya, 4-8 saat arası 56 liradan 65 liraya, 8-12 saat arası 74 liradan 86 liraya, 12-24 saat arası da 110 liradan 130 liraya çıktı.

Adalar, Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt, Sultanbeyli, Şile'nin aralarında bulunduğu üçüncü bölgede ise 0-1 saat arası 20 TL'den 23 TL'ye, 1-2 saat arası 25 TL'den 29 TL'ye, 2-4 saat arası 32 TL'den 37 TL'ye, 4-8 saat arası 40 TL'den 47 TL'ye, 8-12 saat arası 62 TL'den 72 TL'ye, 12-24 saat arası 80 TL'den 94 TL'ye yükseldi.

Açık otoparklarda üçüncü bölgede 0-1 saat arası 20 liradan 23 liraya, 1-2 saat arası 26 TL'den 33 TL'ye, 32 TL olan 2-4 saat arası 37 TL'ye, 40 TL olan 4-8 saat arası 47 TL'ye, 52 TL olan 8-12 saat arası 61 TL'ye çıkarıldı.

Yol kenarı otopark ücretleri de birinci ve ikinci bölgede 1 saate kadar olan ücret 28 liradan 33 TL'ye, 1-2 saat arası 36 TL'den 42 TL'ye, günlük 80 TL'den 94 TL'ye, sonraki her saat başı ücreti de 12 liradan 14 liraya yükseltildi. Üçüncü bölgede ise 1 saatlik ücret 23 TL, 1-2 saatlik ücret 33 TL, günlük ücret 80 TL oldu."

ORMANLARA GİRİŞ ÜCRETİ DE ZAMLANDI

Orman, koru ve mesire alalarına giriş-çıkış ücretlerine de zam geldi. Otomobiller için 57 TL olan giriş-çıkış ücreti 67 TL, minibüs-kamyonet-panelvan için 164 TL olan ücret 192 TL, midibüs için 288 TL olan ücret 338 TL, otobüs-kamyon için 576 TL olan ücret 677 TL, motosiklet için 38 TL olan ücret de 44 TL'ye çıkarıldı. Yıllık bisiklet kiralama ücreti ise 315 TL'den 370 TL'ye çıktı.

Şehit aileleri, gaziler ve eşleri bütün otoparklardan ücretsiz yararlanacak.

Kaynak: Gerçek Gündem