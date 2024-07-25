İslam Memiş'ten Yatırım Tavsiyesi: Altın Ağustosta Ne Kadar Olacak?

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüşle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmeler yaptı.

Altın, gümüş, bitcoin ve borsanın değer kaybettiğinin altını çizen Memiş, ABD borsalarında da düşüşler var. ABD'de şirketler değer kaybetti, bilançolar kötü. Bugün her şey değer kaybediyor'' dedi.

İslam Memiş Youtube kanalında yaptığı yayında ise şu ifadelere yer verdi:

"Gram altın yatırımcısı arkadaşlarımıza ons altını takip edin, ‘ons altın nereye gram altın oraya’ uyarılarımız var. Yaklaşık 1 aydır bu böyle. Gram altın tarafında 2.580 – 2.680 TL aralığını takip edeceğimizi ifade etmiştim. Gram altın bu bant aralığında oyalanıyor.

Muhtemelen bir iki hafta daha oyalanacak. Ons altın da 2.380-3480 dolar aralığını nasıl birkaç hafta takip edeceksek gram altında da bu aralığı takip etmeyi sürdüreceğiz. Ama yine Ağustos ayında 2700 hatta üzerini göreceğiz.

Gümüşün dili olsaydı ve benimle konuşuyor olsaydı, şunu sorardım: ‘Altınım var ama senden yok, altınımla senden alayım mı?’ O da ‘Al, görmedin mi hâlâ benim gücümü, ilk yarıda indirmedim mi onu tahtından’ derdi. Dolar, TL, altın bunlar karşısında bugün ben ucuz kaldım."