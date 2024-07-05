İslam Memiş'ten Uyarılar! Gözler Kritik Veride

Finans analisti İslam Memiş, piyasalar için bugün saat '15:30' uyarısı verdi. ABD'de açıklanacak kritik veri sonrası düşüşler olabileceğini söyleyen Memiş, ilk olarak borsayı değerlendirdi.

Memiş, şunları kaydetti:

"Borsa İstanbul 10 bin 808 puanda. Yüzde 1 civarında yükseliş var. 10 bin 700 puan kırıldı. Sıra 10 bin 900'e geldi. 10 bin 900 test edilemezse, satışlar gelirse 10 bin 700 puan destek konumunda olacaktır. Bu bant aralığında haftayı tamamlamayı bekliyoruz. Bunlar tepki yükselişleri. Satışlar daha bitmedi benim nazarımda.

Dolar kurunda 32.57 seviyesi var. Sakin ve yatay seyirde. Uluslararası piyasalarda değer kaybetti. Dolar endeksinin 104.91'e gerilemesine rağmen dolar/TL kuru güçlü duruşunu korumaya devam ediyor."

Memiş, bu değerlendirmesinin ardından ABD verisi ve rakamsal olasılıkları açıkladı.

İslam Memiş, "Bugün önemli bir gün küresel piyasalar için. ABD'de tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Ya dolar karşısındaki varlıklarda geri çekilmeler göreceğiz ya da yukarı yönlü hamleler göreceğiz. Dolar karşısındaki varlıklarda geri çekilme olasılığı oldukça güçlü. Bu hafta dolar endeksinde toparlanma, dolar karşısındaki varlıklarda geri çekilme olabilir. Aksi olursa kontrollü yükseliş olabilir" dedi.

ALTINDA YUKARI YÖNLÜ HAREKETLER DEVAM EDECEK

Memiş, şöyle devam etti:

"Ons altın 2358 dolarda, sakin. Tarım dışı istihdam verisini bekleyen bir piyasa var karşımızda. Ons altında 2300-2360 dolar var. Sıra 2300 dolar desteğe geldi. 2300 dolar destek seviyesini takip edeceğiz. Tarım dışı istihdamdan daha az rakam gelirse bu kez 2380 direncini takip edeceğiz. Yukarıda 20 dolarlık yükseliş, aşağıda 60 dolarlık düşüş riski var.

Gram altın TL 2473-2483 lira aralığında. 2450-2500 lira aralığını kısa vadede alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğiz. Altında yukarı yönlü hareketler yılın ikinci yarısında devam edecektir.

Ons gümüş 30.28'de. 31.75 ise gram gümüş. 30.50 lira gram gümüşte destek seviyesi."