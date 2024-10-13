İslam Memiş’ten Son Fırsat Çağrısı! Altın Fiyatlarında İbre Tersine Döndü

Finans analisti İslam Memiş, Amerika Merkez Bankası’nın (FED) faiz indirimi beklentilerinin ons ve gram altın fiyatlarına olan etkilerine dikkat çekti. Memiş, FED’in 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasının kuvvetle muhtemel olduğunu vurgularken, bu beklentilerin altın fiyatlarına şimdiden yansıdığını ve ons altının haftayı yükselişle tamamladığını belirtti.

Ons altın için 2.605 dolar seviyesini kritik bir eşik olarak tanımlayan Memiş, yatırımcılara bu noktada yüzde 50 oranında alım yapmalarını tavsiye etti. Ayrıca, bu seviyede bir kapanışın gerçekleşmesi halinde, fiyatın düşüş trendine girmesi durumunda 2.590 - 2.580 - 2.575 dolar bandında yüzde 25 oranında ek alımların yapılabileceğini söyledi. Bu şekilde yılın alım pozisyonlarının tamamlanabileceğini dile getirdi.