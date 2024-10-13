İslam Memiş’ten Son Fırsat Çağrısı! Altın Fiyatlarında İbre Tersine Döndü
Altın fiyatlarında dalgalanmalar devam ederken üst üte rekor kıran altın fiyatları son günlerde düşüş trendine girdi. Altındaki bu hareketliliğin ardından yatırımcıların kafası karışırken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Altın yatırımcısı için son alım fırsatını açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Finans analisti İslam Memiş, Amerika Merkez Bankası’nın (FED) faiz indirimi beklentilerinin ons ve gram altın fiyatlarına olan etkilerine dikkat çekti. Memiş, FED’in 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasının kuvvetle muhtemel olduğunu vurgularken, bu beklentilerin altın fiyatlarına şimdiden yansıdığını ve ons altının haftayı yükselişle tamamladığını belirtti.
Ons altın için 2.605 dolar seviyesini kritik bir eşik olarak tanımlayan Memiş, yatırımcılara bu noktada yüzde 50 oranında alım yapmalarını tavsiye etti. Ayrıca, bu seviyede bir kapanışın gerçekleşmesi halinde, fiyatın düşüş trendine girmesi durumunda 2.590 - 2.580 - 2.575 dolar bandında yüzde 25 oranında ek alımların yapılabileceğini söyledi. Bu şekilde yılın alım pozisyonlarının tamamlanabileceğini dile getirdi.
‘BU FİYATLARI BİR DAHA BULAMAZSINIZ’
İslam Memiş, gram altın fiyatlarındaki değişimlere dikkat çekerek, yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. "Bu fiyatları bir daha bulamayabilirsiniz" diyen Memiş, hem videolarında hem de sosyal medya hesaplarında bu konuya defalarca değindiğini vurguladı. Gram altının 3.015 lira seviyesine kadar gerilediğini hatırlatan Memiş, altının 3.100 lira seviyesinden işlem gördüğünü belirtti.
Ayrıca, "Görmedim, duymadım, bilmiyorum" diyenler için bu uyarıları bir kez daha dile getiren Memiş, ons altının yukarı yönlü hareketinin gram altın fiyatlarını desteklediğini ve bu hareketin yatırımcılara kazandırdığını ifade etti. Gram altının bu seviyelerde alım fırsatı sunduğunu belirten Memiş, fiyatların bu seviyelere tekrar inmesinin zor olabileceğini söyledi.
Gümüş tarafında da geçen hafta tüm pozisyonlarını kapattığını belirten Memiş, şu anda gümüşün ons fiyatının 3.054 dolara yükseldiğini ve yüzde1.25 artışla haftayı tamamladığını söyledi. Gümüşte 32 ve 32.50 dolar direnç seviyelerinin takip edilmesi gerektiğini vurguladı.