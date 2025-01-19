İslam Memiş'ten Son 24 Saat Uyarısı: Altın Sahipleri Pazartesi Günü Hop Oturup Hop Kalkacak

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığını vurgulayan İslam Memiş, şunları söyledi:

"Elinde altın bulunduranlar için tavsiyem, beklemeye devam etmeleri. Her ay yeni bir rekor denemesi görmeye devam edebiliriz. Ancak altın bozdurmayı düşünenler için şu an bir fırsat olabilir. Önümüzdeki hafta kısa vadeli bir geri çekilme bekliyoruz."