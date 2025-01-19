İslam Memiş'ten Son 24 Saat Uyarısı: Altın Sahipleri Pazartesi Günü Hop Oturup Hop Kalkacak
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının seyrine ilişkin kısa vadeli tahminlerini paylaştı. Ocak ayında rekor seviyelere ulaşan altın fiyatlarının bugün de aynı seviyelerde işlem gördüğünü belirten Memiş, yatırımcıları dikkatli olmaya çağırdı.
Kaynak: Kanal D
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığını vurgulayan İslam Memiş, şunları söyledi:
"Elinde altın bulunduranlar için tavsiyem, beklemeye devam etmeleri. Her ay yeni bir rekor denemesi görmeye devam edebiliriz. Ancak altın bozdurmayı düşünenler için şu an bir fırsat olabilir. Önümüzdeki hafta kısa vadeli bir geri çekilme bekliyoruz."
ALTIN FİYATLARINDAKİ HAREKETLİLİK DEVAM EDİYOR
Altının gram fiyatı güne yükselişle başlayarak 3 bin 99 liradan işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki artışa paralel olarak yükselen gram altın, günü yüzde 0,6 artışla 3 bin 93 liradan kapatmıştı. Bugün saat 10.40 itibarıyla altının gram fiyatı yüzde 0,2 değer kazanarak 3 bin 99 lira seviyesinde bulunuyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 60 liradan, Cumhuriyet altını ise 20 bin 162 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise yüzde 0,2 düşüşle 2 bin 710 dolardan işlem görüyor.
ABD VE JEOPOLİTİK GELİŞMELER ALTINI ETKİLİYOR
ABD’deki ekonomik politikalar ve faiz beklentilerinin altın piyasası üzerinde etkili olmaya devam ettiği belirtiliyor. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın ilk yarısında faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentilerin, altın fiyatlarını desteklediğini ifade ediyor.
Öte yandan, Orta Doğu’da İsrail ile Filistin arasında yapılan ateşkes anlaşmasıyla azalan jeopolitik riskler, altının ons fiyatında kar satışlarını tetikleyebileceği değerlendirilmekte. ABD’de gerileyen tahvil faizlerinin ise altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediği belirtiliyor.
TEKNİK SEVİYELER VE VERİLER TAKİP EDİLİYOR
Analistler, gün içinde Avro Bölgesi’nde enflasyon verilerinin, ABD’de ise konut başlangıçları, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı gibi verilerin takip edileceğini belirtti.
Teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 690 dolar seviyesinin destek, 2 bin 730 dolar seviyesinin ise direnç noktası olarak öne çıktığı ifade ediliyor.