İslam Memiş'ten 'sınırlı düşen' gram altın uyarısı: 'Sona gelindi'

Borsa İstanbul yüzde 3.4'lük değer artışı ile günü tamamladı. Borsa tarafın hızlı bir toparlanma, 5150'ye kadar yükselişleri görebiliriz ancak aşağıda alanımız olduğu için bu yükselişlere kanmamak lazım. Aşağıda yine 4500 ve altındaki rakamlar gelebilir. O yüzden borsa yatırımcısı uzun vadeli bir süreye kendini odaklamalı. Tek hisseye değil, en az 3-4 hisseye yatırım yapmalı. Uzun vadeli beklemeli.