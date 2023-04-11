İslam Memiş'ten 'sınırlı düşen' gram altın uyarısı: 'Sona gelindi'
İslam Memiş, sınırlı düşüşler için yatırımcıları uyardı. Memiş, altında 'kesinlikle yapılması gereken' dediği hususa dikkat çekti, zirveler için tarih verdi.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın, ons altın, gram gümüş, ons gümüş, borsa, dolar ve euro için kısa, orta ve uzun vadeli tahminlerini sıraladı. Geçen haftaki ve dünkü altındaki kısmi düşüşü değerlendiren Memiş, yatırımcısının şu aşamada yapması gereken 'olmazsa olmaz' dediği hususu açıkladı.
İSLAM MEMİŞ'TEN BORSA UYARISI: HAYALİ BİLE MÜMKÜN DEĞİL!
Memiş, gram altın için 'son şans' uyarısını yineleyerek yeni zirveler için tarih verdi.
Açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş, "Altın ve gümüş ne kadar düşecek?" başlıklı videosunda şu değerlendirmelerde bulundu:
Altın ve gümüşteki düşüşler ne kadar devam edecek, döviz kurlarındaki düşüşler devam eder mi, borsadaki yükselişler ne kadar sürebilir, kripto paralarda tekrar yükseliş yaşanacak mı? Bu gibi soruların cevabını vermeye çalışacağım.
Borsa İstanbul yüzde 3.4'lük değer artışı ile günü tamamladı. Borsa tarafın hızlı bir toparlanma, 5150'ye kadar yükselişleri görebiliriz ancak aşağıda alanımız olduğu için bu yükselişlere kanmamak lazım. Aşağıda yine 4500 ve altındaki rakamlar gelebilir. O yüzden borsa yatırımcısı uzun vadeli bir süreye kendini odaklamalı. Tek hisseye değil, en az 3-4 hisseye yatırım yapmalı. Uzun vadeli beklemeli.