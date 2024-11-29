İslam Memiş'ten Sahte Dolar Uyarısı: Bu Şekilde Anında Anlaşılır

Memiş, sahte dolarla ilgili önemli bir ayrıntıya dikkat çekerek, "Sahte paralar, kağıt kalitesinden hologramına kadar her açıdan gerçek parayla birebir benzerlik gösteriyor. Bu nedenle dikkatli olmak lazım" dedi. Ayrıca, sahte doları ayırt etmek için, bankaların para sayma makinelerinin yazılım güncellemelerinin ardından bu sorunun çözüleceğini de söyledi.