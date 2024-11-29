İslam Memiş'ten Sahte Dolar Uyarısı: Bu Şekilde Anında Anlaşılır
Yurt dışında basıldığı öne sürülen sahte 50 ve 100 dolarlık banknotların Türkiye piyasasına sürülmesi nedeniyle bazı döviz büroları dolar alımını durdurdu. Peki, sahte dolar nasıl anlaşılır? Döviz alırken nelere dikkat edilmesi gerekir? Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, açıkladı.
Kaynak: CNN Türk
Son günlerde Türkiye'de sahte dolar paniği yaşanıyor ve döviz alım satımları durdu. Konuyla ilgili CNN Türk'te açıklamalar yapan İslam Memiş, bankaların ve döviz bürolarının sahte paraları tespit etme konusunda zorluk yaşadığını belirtti. Özellikle kalpazan çetelerinin piyasaya sürdüğü sahte dövizlerin, para sayma makinelerinden geçebilecek kadar kaliteli olduğunu vurgulayan Memiş, tüccarların bile bu sahte paraları ayırt etmekte zorlandığını söyledi.
SAHTE DOLARI NASIL AYIRT EDEBİLİRİZ?
İslam Memiş, sahte doları ayırt etmenin modern teknolojiyle daha zor hale geldiğini, ancak yine de bazı yöntemlerin işe yaradığını belirtti. "Sahte doları gözle ayırt etmek mümkün değil" diyen Memiş, vatandaşa önerisinde, döviz alışverişi yaparken tanımadıkları kişilerle işlem yapmamaları gerektiğini vurguladı. Özellikle döviz bürolarının kapalı olduğu saatlerde, sokakta döviz alıp satmanın risk taşıdığını ifade etti.
Memiş, sahte dolarla ilgili önemli bir ayrıntıya dikkat çekerek, "Sahte paralar, kağıt kalitesinden hologramına kadar her açıdan gerçek parayla birebir benzerlik gösteriyor. Bu nedenle dikkatli olmak lazım" dedi. Ayrıca, sahte doları ayırt etmek için, bankaların para sayma makinelerinin yazılım güncellemelerinin ardından bu sorunun çözüleceğini de söyledi.
SAHTE EURO ENDİŞESİ DE GÜNDEMDE
Sahte dolara ek olarak, son dönemde sahte euroların da piyasaya sürüldüğü bildirildi. Memiş, vatandaşların sadece dolara değil, euroya karşı da dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, sahte paraların modern teknolojiyle üretildiği ve kalpazanların merkez bankaları gibi çalıştığına dikkat çekti.
KOMİSYONCULARA KARŞI DİKKATLİ OLUN
İslam Memiş, vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Eğer 100 dolar karşılığında 5 dolar komisyon isteyen bir kişiyle karşılaşırsanız, hemen Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ihbarda bulunun. Bu, fırsatçılıktır ve bu kişilerin yetki belgeleri iptal edilmelidir" dedi.
İKİ HAFTA İÇİNDE DÜZELME BEKLENİYOR
Son olarak Memiş, yaşanan sorunların çok kısa bir sürede çözüleceğini belirterek, "Kamu kurumları bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. En geç iki hafta içinde bankalar ve döviz bürolarındaki para sayma makineleri güncellenecek ve sahte dolar sorunu ortadan kalkacak" şeklinde konuştu.
SAHTE DOLARIN ÖZELLİKLERİ
Sahte doları anlamanın birkaç yolu olduğunu belirten Memiş, "Öncelikle doları salladığınızda çıkan ses farklıdır. Ayrıca eski basım 100 dolarlarda Franklin’in yüzündeki gölgeyi kontrol etmek önemli. Eğer bir gözü kapalıysa bu paranın sahte olduğunu gösterir" diyerek, vatandaşları uyardı.