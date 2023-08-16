İslam Memiş'ten 'saatli bomba' uyarısı: 'Eylül ayı itibarıyla bir yerde patlayacak!'
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, tv100'deki köşesinde kriz uyarısı yaptı. Memiş, çarpıcı ifadelerle uyarıda bulundu.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Çin'in ekonomik verileri ile küresel piyasalardaki beklentileri yazdı, kriz uyarısı yaptı. "Küresel tarafta bir saatli bomba var" diyen Memiş, eylül ayına dikkat çekti. İşte yaklaşan krizle ilgili çarpıcı analiz...
Küresel piyasalarda derin belirsizlik devam ediyor. Tatil döneminde olunması nedeniyle para piyasaları olumlu ya da olumsuz haber akışlarını satın almıyor.
Piyasalarda yaz rehaveti sürüyor.
Yaz tatilinde enstrümanların yatay ve dar bant aralığında kalmaya devam ettiğini gözlemliyoruz.
Küresel piyasalar tatil sonrası yeni bir pozisyon almak için “yeni hikâye” belirlemeye çalışıyor.
Bugünlerde en çok konuşulan ülke ise Çin.
Çin acaba küresel piyasalarda saatli bomba olarak mı bekliyor?
Çin ekonomisinin büyüme tahminleri geçen ay beklentilerin altında kaldığını gördük.
Çin ekonomisi ikinci çeyrekte beklentileri aşarak yüzde 0,8 büyüdü.
Yıllık büyüme hızı ise yüzde 6,3 ile tahminlerin altında kaldı.
Beklenti yüzde 7,3 olacağı yönündeydi.