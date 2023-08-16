İslam Memiş'ten 'saatli bomba' uyarısı: 'Eylül ayı itibarıyla bir yerde patlayacak!'

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Çin'in ekonomik verileri ile küresel piyasalardaki beklentileri yazdı, kriz uyarısı yaptı. "Küresel tarafta bir saatli bomba var" diyen Memiş, eylül ayına dikkat çekti. İşte yaklaşan krizle ilgili çarpıcı analiz...