İslam Memiş'ten piyasada operasyon uyarısı: 'Çakallar meydanı boş buldu'
İslam Memiş, dikkatler seçime yönelince piyasalarda operasyon yapıldığı uyarısında bulundu. Kim bu gizli tüccarlar? Altını, doları, gümüşü olanlar ne yapabilir? İşte detaylar...
Piyasa uzmanı İslam Memiş, TV100'de yayımlanan yazısında dikkatlerin seçime yönelmesi ile piyasada bir operasyon başladığını aktardı.
Memiş'in yazısı şöyle:
Karar vericiler sahada seçim meydanlarında.
Seçim sürecinde herkes seçime ve seçim meydanlarına odaklandığından piyasa meydanı boş kaldı!
Bu işin bankası, çarşısı yok.
Tam bir kargaşa.
Makas aralığı, işçilik, isteğe veya pozisyona göre ödeme, her şey var.
Hemen elinizdeki telefondan döviz kurları, altın ve gümüş fiyatlarına bakın.
Aradaki alım-satım makas aralığına hele bir bakın.
Kapalıçarşı da bile gram altının makas aralığı 20 liraya çıktı.
Dün sakinledi 5 lira oldu.
Çeyrek altında 25 lira, Cumhuriyet altında 50 lira işçilik koyuldu.
Piyasada oluşan üç fiyat.
Ekran, banka, serbest piyasa.
Şimdi yanına işçilik farkını da koyun.
Dünyada dolar, altın ve gümüş fiyatları düşüyor, biz de yeni rekorlar kırılıyor.