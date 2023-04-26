İslam Memiş'ten piyasada operasyon uyarısı: 'Çakallar meydanı boş buldu'

Makas aralığı, işçilik, isteğe veya pozisyona göre ödeme, her şey var.

Hemen elinizdeki telefondan döviz kurları, altın ve gümüş fiyatlarına bakın.

Aradaki alım-satım makas aralığına hele bir bakın.

Kapalıçarşı da bile gram altının makas aralığı 20 liraya çıktı.

Dün sakinledi 5 lira oldu.

Çeyrek altında 25 lira, Cumhuriyet altında 50 lira işçilik koyuldu.