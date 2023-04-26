İslam Memiş'ten piyasada operasyon uyarısı: 'Çakallar meydanı boş buldu'

İslam Memiş, dikkatler seçime yönelince piyasalarda operasyon yapıldığı uyarısında bulundu. Kim bu gizli tüccarlar? Altını, doları, gümüşü olanlar ne yapabilir? İşte detaylar...

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İslam Memiş'ten piyasada operasyon uyarısı: 'Çakallar meydanı boş buldu' - Resim: 1

Piyasa uzmanı İslam Memiş, TV100'de yayımlanan yazısında dikkatlerin seçime yönelmesi ile piyasada bir operasyon başladığını aktardı.

Memiş'in yazısı şöyle:

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İslam Memiş'ten piyasada operasyon uyarısı: 'Çakallar meydanı boş buldu' - Resim: 2

Karar vericiler sahada seçim meydanlarında.

Seçim sürecinde herkes seçime ve seçim meydanlarına odaklandığından piyasa meydanı boş kaldı!

Bu işin bankası, çarşısı yok.

Tam bir kargaşa.

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İslam Memiş'ten piyasada operasyon uyarısı: 'Çakallar meydanı boş buldu' - Resim: 3

Makas aralığı, işçilik, isteğe veya pozisyona göre ödeme, her şey var.

Hemen elinizdeki telefondan döviz kurları, altın ve gümüş fiyatlarına bakın.

Aradaki alım-satım makas aralığına hele bir bakın.

Kapalıçarşı da bile gram altının makas aralığı 20 liraya çıktı.

Dün sakinledi 5 lira oldu.

Çeyrek altında 25 lira, Cumhuriyet altında 50 lira işçilik koyuldu.

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İslam Memiş'ten piyasada operasyon uyarısı: 'Çakallar meydanı boş buldu' - Resim: 4

Piyasada oluşan üç fiyat.

Ekran, banka, serbest piyasa.

Şimdi yanına işçilik farkını da koyun.

Dünyada dolar, altın ve gümüş fiyatları düşüyor, biz de yeni rekorlar kırılıyor.

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