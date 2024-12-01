İslam Memiş'ten Pazartesi Uyarısı: Hazır Olun Rekor Olacak
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, kişisel YouTube kanalında yayınladığı analizinde, altın, dolar, euro ve borsa piyasalarına dair beklentilerini paylaştı.
Kaynak: islammemisaltin- Youtube
Yatırım tavsiyesi niteliği taşımadığını özellikle vurguladığı değerlendirmelerinde, piyasalarda olası senaryolara dair uyarılarda bulundu.
"ALIM FIRSATI OLACAK"
Borsa İstanbul 100 Endeksi’nin geçtiğimiz haftayı 9.652 puanda kapattığını belirten Memiş, 10.000 puan seviyesinin hala radarlarında olduğunu ifade etti. Memiş, “Geçen haftaki pozitif seyir devam ederse, mart ayına kadar 12.000 puan seviyesini görme beklentim sürüyor. 9.400-9.800 aralığına kısa vadede odaklandık” diyerek, düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini belirtti.
YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ DEVAM EDİYOR
Dolar/TL’nin 34,69 seviyesindeki kapanışını değerlendiren Memiş, yükseliş beklentisinin sürdüğünü söyleyerek, “Dolar endeksi geçtiğimiz hafta 105,79 seviyesinde kapandı ancak dolar/TL kurunda herhangi bir düşüş görülmedi. İç piyasa, dışarıdaki dalgalanmalara tepki vermiyor gibi görünüyor” yorumunda bulundu.
YATAY SEYİR HAKİM
Euro/dolar paritesinin 1,05-1,0650 aralığında yatay bir seyir izlediğini ifade eden Memiş, “Haftayı 1,0582 seviyesinde kapatan paritenin yeni haftada da bu bant aralığında hareket etmesini bekliyorum” dedi.
2.680 DOLAR DİRENCİNE DİKKAT
Ons altının 2.655 dolar seviyesinde kapandığını belirten Memiş, 2.680 dolar direncinin takip edilmesi gerektiğini söyledi. Memiş, “2.600 doların altındaki seviyeler halen ucuz olarak değerlendirilebilir. Altının, 2.580-2.680 dolar aralığında dalgalandığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.
GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ SÜRÜYOR
Gram altının 3.050 lira seviyesinden işlem gördüğünü ve hafta içinde 3.026-3.072 lira arasında hareket ettiğini belirten Memiş, doların sabit kalmasının altına fazla destek vermediğini dile getirerek “3.000 liranın altındaki seviyeler alım fırsatı yaratıyor. Yeni haftada gram altın için 2.980-3.080 lira aralığını takip edeceğiz” dedi.
OLUMSUZ GELİŞMELERE KARŞI HAZIRLIKLI OLUN
Altın fiyatlarındaki olası sert hareketlere dikkat çeken Memiş, “Yaşanacak olumsuz bir gelişmeyle hem ons altın hem de gram altında hızlı yükselişler görebiliriz. Elinde altın bulunduran yatırımcılar, nakit ihtiyacı yoksa beklemeye devam etmeli” dedi ve temkinli duruşun önemine vurgu yaptı.