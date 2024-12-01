İslam Memiş'ten Pazartesi Uyarısı: Hazır Olun Rekor Olacak

OLUMSUZ GELİŞMELERE KARŞI HAZIRLIKLI OLUN

Altın fiyatlarındaki olası sert hareketlere dikkat çeken Memiş, “Yaşanacak olumsuz bir gelişmeyle hem ons altın hem de gram altında hızlı yükselişler görebiliriz. Elinde altın bulunduran yatırımcılar, nakit ihtiyacı yoksa beklemeye devam etmeli” dedi ve temkinli duruşun önemine vurgu yaptı.