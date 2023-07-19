İslam Memiş'ten Merkez Bankası kararı öncesi çarpıcı tavsiye: 'Zaten tamamen korunacak bir şey yok'

TL’nin değer kayıplarını hızlandırması, yeni zamlar açıklanması, maliyetlerin artması, hayatın her geçen gün daha da pahalı olması gibi nedenler insanların güvenini iyice kırdı.

TCMB faiz artıracak ancak kurlara bir şey yansımayacak.

Piyasalara moral veremeyecek.

Güveni tekrar kazanamayacak.