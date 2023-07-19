İslam Memiş'ten Merkez Bankası kararı öncesi çarpıcı tavsiye: 'Zaten tamamen korunacak bir şey yok'
Tv100.com yazarı İslam Memiş, Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararının piyasalara etkisini yazdı. Euro ve dolardaki sert yükseliş sürecek mi? Borsadaki yükseliş devam edecek mi? Yatırımcı ne yapmalı? İşte faiz kararı sonrası piyasalardaki beklentiler...
Tv100.com yazarı İslam Memiş, piyasanın kilitlendiği faiz kararının piyasaya olabilecek etkilerini yazdı. Memiş'in yatırımcılar için tavsiyelerini sıraladığı yazısı şöyle:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) perşembe günü (yarın) saat 14.00’de faiz kararını açıklayacak.
Piyasaların genel beklentisi TCMB’nin faiz artırımı yapacağı yönünde.
Ancak ne kadar bir artırım yapacak yine belirsiz!
Kararları tahmin edilemeyen bir TCMB var karşımızda.
Kişisel tahminim 300-350 baz puan faiz artırımı yapabilir.
500 ya da daha yukarıları bekleyenler de var.
300-350 veya 600-650 baz puanlık artırıma da gitse piyasaların iyimser beklentisi yok.
Beklenti, durumun daha da sancılı olacağı yönünde.
Rakamlar da bunu destekliyor.
TL’nin değer kayıplarını hızlandırması, yeni zamlar açıklanması, maliyetlerin artması, hayatın her geçen gün daha da pahalı olması gibi nedenler insanların güvenini iyice kırdı.
TCMB faiz artıracak ancak kurlara bir şey yansımayacak.
Piyasalara moral veremeyecek.
Güveni tekrar kazanamayacak.