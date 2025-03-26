İslam Memiş’ten Kritik Uyarı! Altın Fiyatlarında Deprem, Paraşütleri Hazırlayın
Altın fiyatları, yatırımcılar ve alım yapmayı planlayanlar için gündemdeki en sıcak konulardan biri olmaya devam ediyor. Altın almak için fırsat kollayan yatırımcılar, uzmanlardan gelen açıklamalara odaklanmış durumda. Finans Uzmanı İslam Memiş, gram altının 4000-4500 TL aralığına gerileyebileceğini ve Nisan ayında fiyatların düşüş göstermesini beklediğini belirtti.
Kaynak: CNN Türk
CNN Türk’te açıklamalarda bulunan Memiş, altın almayı düşünen yatırımcılar için Nisan ayında uygun alım fırsatlarının doğabileceğini ifade etti. Gram altının geçtiğimiz haftalarda 4040 TL seviyesine yükseldiğini hatırlatan Memiş, içerideki döviz kuru artışları nedeniyle altının yükseldiğini ancak sonrasında piyasa tedbirlerinin ardından fiyatların düşüşe geçtiğini söyledi. Memiş, "Altın almak isteyenler panik yapmasın, Nisan ayında bu aradıkları fiyatlar karşınıza çıkabilir" dedi.
ALTINDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ DEVAM EDİYOR
Memiş, ons altın tarafında da bir düşüş beklediğini vurgulayarak, "Ons altın, köpük fiyatlamalarla 3000 dolar seviyesinin üzerinde ilerliyor. Ancak, yılın ilk çeyreğinde yüzde 13 civarında bir getiri sağladı. Şimdi ise teknik düzeltmeler bekliyoruz. Ons altının 2900-2800 dolar seviyelerine gerileyebileceğini öngörüyoruz" diye konuştu.
"KISA VADELİ DÜŞÜŞLER FIRSAT SUNACAK"
Uzman, altın almayı düşünenler için düşüşlerin bir fırsat yaratacağını söyledi. "Düğün yapacaklar, borcu olanlar ve altın almak isteyenler için bu düşüşler önemli bir fırsat olabilir" diyen Memiş, altın almak isteyenlerin panik yapmamalarını ve Nisan ayında fırsatların oluşabileceğini ifade etti.
GÜÇLÜ YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ DEVAM EDİYOR
İslam Memiş, altın yatırımı yapanların, kısa vadeli düşüşler sonrası yılın ikinci yarısında fiyatların yeniden yükselmesini beklemelerini önerdi. "Ons altında 3200 dolar, gram altın tarafında ise 4000-4500 TL seviyeleri hedef olarak belirlenmiştir" dedi.