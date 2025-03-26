İslam Memiş’ten Kritik Uyarı! Altın Fiyatlarında Deprem, Paraşütleri Hazırlayın

"KISA VADELİ DÜŞÜŞLER FIRSAT SUNACAK"

Uzman, altın almayı düşünenler için düşüşlerin bir fırsat yaratacağını söyledi. "Düğün yapacaklar, borcu olanlar ve altın almak isteyenler için bu düşüşler önemli bir fırsat olabilir" diyen Memiş, altın almak isteyenlerin panik yapmamalarını ve Nisan ayında fırsatların oluşabileceğini ifade etti.