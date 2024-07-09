İslam Memiş'ten Kritik Tarih: Gram Altın Zirveyi Görecek

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altının 3 bin 500 TL olacağı tarihi açıkladı.

İslam Memiş, altına yatırım yapmak isteyenler için kritik tarihe dikkat çekti.

Memiş, "Temmuz gelmeden bu işi bitirin uyarılarım vardı. Her ay yeni bir rekor kırarak yoluna devam eden altın piyasasıyla karşı karşıya kalmaya devam edeceğiz" dedi.

Memiş Youtube kanalında piyasalara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"BİST100 endeksinde bu hafta takip edeceğim 10 bin 900 seviyesinin üzerindeki kapanışlar önemli ancak ben tekrar 10 bin 950 puan seviyesinden kar satışı gelme olasılığını güçlü görüyorum. Kar satışlarına karşı borsada işlem yapanların oldukça dikkat olması gerekiyor.

Dolar kuru 32 lira 72 kuruş seviyesinde. Biraz daha sakin fiyatlama içerisinde. 32,50, 33 lira aralığını bu hafta takip edeceğim. Bu hafta yatay seyir korunabilir. Bu hafta doların uluslararası piyasalardaki dolar artışlarını görebiliriz. 33 denemesini bu hafta yapabiliri dolar-TL kuru.

Euro pozisyonunun yüzde 50'sinin altına geçirmek isteyen yatırımcılar değerlendirebilir.

ALTIN

ONS altında tekrar dolar endeksinin yükselişinden dolayı bir geri çekilme mutlaka olacaktır. İlk önce 2053, devamında 2330 dolar seviyesine bu haftanın özelinde takip ediyor olacağım. Bu hafta yatırımcılar, 2330-2390 dolar aralığını takip edebilir.

Yine altın fiyatları bir buçuk ayın zirvesinde. Temmuz ayını bekliyorduk altın fiyatlarından yükseliş trendleri için, temmuz geldi ve yükselişler başladı. Haziranda 2400 TL seviyesinde gram altın. Temmuz gelmeden bu işi bitirin uyarılarım vardı. Şu anda gram altın TL fiyatı serbest piyasalarda 2511 lira seviyesinde. Bu hafta 2450-2520 lira aralığını gram altın fiyatını takip edeceğim seviyelerdir. Özellikle gram altın yatırımcısı bu haftanın özelinde ONS altın nedenli bir geri çekilme olabilir. 2470 diyebiliriz, buraları tekrar alım fırsatı olarak değerlendirmekte fayda var. Altının yönü yukarı. Temmuz ayı geldi altın fiyatlarındaki yükseliş başladı, her ay yeni bir rekor kırarak yoluna devam eden altın piyasasıyla karşı karşıya kalmaya devam edeceğiz. Yıl sonu beklentimiz 3000-3500 lira aralığı olduğu için 2500 lira seviyesinin altındaki rakamları ucuz görmeye devam edeceğiz."