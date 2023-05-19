İslam Memiş’ten korkutan uyarı: Hazır olun finansal tufan yaklaşıyor! Büyük sıfırlamanın ilk adımı
İslam Memiş, ABD ziyaretini ve finansal tufana karşı uyarılarını yazdı. "Resesyon ve işsizlik krizine hazır olun" diyen Memiş tarih de verdi. Memiş'in TV100'de yayımlanan yazısı şöyle:
Türkiye seçime ve seçim sonuçlarına odaklanırken, ABD’den beklediğim ve bir aydır uyarılarını yaptığım finansal tufan giderek yaklaşıyor.
Evet, resesyon ve küresel işsizlik sorunu için hazır olun, az kaldı!
Bir aydır ABD’de beklediğim ikinci banka iflasları, resesyon ve küresel piyasalarda hissedilecek tufanı yerinde incelemek, görüş almak ve geleceğe dair öngörü oluşturmak için iki hafta önce New York’taydım.
Gözlemlerim ve görüşmelerim sonucunda bu tufanın çok yaklaştığını anladım.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’ın bu hafta yaptı açıklamalar beklentimi doğruladı.
Yellen, sorunları kapalı kapılar ardından değil, televizyonlardan kamuoyuna duyurmaya başladı.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, bu hafta katıldığı bir televizyon programında, “Haziran başında nakit paramızın tükeneceğini tahmin ediyoruz ve bunun 1 Haziran gibi erken bir tarihte gerçekleşme ihtimali de var. Elbette çok fazla belirsizlik var ve yeni bilgiler elde edildikçe Kongre’yi bilgilendirmeyi planlıyorum, ancak şu anki düşüncemiz hâlâ bu” dedi.