İslam Memiş’ten korkutan uyarı: Hazır olun finansal tufan yaklaşıyor! Büyük sıfırlamanın ilk adımı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, bu hafta katıldığı bir televizyon programında, “Haziran başında nakit paramızın tükeneceğini tahmin ediyoruz ve bunun 1 Haziran gibi erken bir tarihte gerçekleşme ihtimali de var. Elbette çok fazla belirsizlik var ve yeni bilgiler elde edildikçe Kongre’yi bilgilendirmeyi planlıyorum, ancak şu anki düşüncemiz hâlâ bu” dedi.