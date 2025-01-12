İslam Memiş'ten Konut ve Altın Uyarısı: Hazır Olun Son 24 Saat
Geçtiğimiz aylarda isabetli piyasa tahminleriyle dikkat çeken ünlü finans analisti İslam Memiş, yeni açıklamalarıyla gündeme geldi. Memiş, konut ve altın fiyatlarıyla ilgili önemli bir uyarıda bulunarak yarın için, "Müjdenin asıl büyüğü yarın" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
Daha önce Türkiye'de sosyal konut projelerine ilişkin sinyalleri önceden veren İslam Memiş, bu kez Cumhurbaşkanı’nın pazartesi günü büyük bir açıklama yapacağını duyurdu. Pazartesiyi işaret eden Memiş, “Müjdenin asıl büyüğünü pazartesi günü Cumhurbaşkanı verecek” dedi.
‘ALTIN VE BITCOIN SAVAŞI OLACAK’
Piyasa gelişmelerine dair kapsamlı analizler yapan İslam Memiş, altın ve kripto paralarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Memiş, 2025 yılı için “altın ve bitcoin savaşı” öngörüsünde bulunarak, bu mücadelenin kazananının yıl sonunda netleşeceğini söyledi. Ayrıca, Trump’ın yeniden seçilmesi durumunda kripto para piyasasında büyük dalgalanmaların yaşanabileceğini belirtti. Memiş, “Trump iyi bir tüccar ve 2025 yılında Amerika'nın 35 trilyon dolarlık borcunu kripto para piyasasına yatırım yapanlar ödeyecek. Manipülasyon piyasası oluşturacaklar. O yüzden kripto para piyasasında işlem yapan arkadaşlarımızın da dikkat etmesi gerekiyor” dedi.
GRAM ALTINDA O TARİHE İŞARET ETTİ
Altın piyasasındaki beklentilere de değinen Memiş, gram altın fiyatlarının temmuz ayından itibaren hızlı bir yükseliş trendine gireceğini belirtti. "Temmuz ayı itibariyle yıl sonuna kadar o 4000 - 4500 lira aralığına odaklanmaya devam edeceğiz. Yavaş yavaş bu yükseliş trendi devam edecek ama asıl kırılma noktası temmuz ayında olacak” ifadelerini kullandı.
Altın yatırımcılarına “Bence kesinlikle altınlarınızı satmayın. Yerine koyarken zorlanabilirsiniz” diye seslenen Memiş, altının uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunun altını çizdi.
‘HAYALİNİ KURDUĞU EVLERİ ALABİLECEKLER’
Türkiye’deki sosyal konut projelerine ilişkin de önemli açıklamalarda bulunan Memiş, yaz aylarında sosyal konut projelerinde ciddi adımlar atılacağını ifade etti. İlk kez ev sahibi olmak isteyen vatandaşları yaz aylarında açıklanacak projelere odaklanmaya davet eden Memiş, “İlk kez ev sahibi olacak arkadaşlarımız yaz aylarında kuraya girmek suretiyle ciddi anlamda o hayalini kurduğu evleri alabilecek” dedi.
'CİDDİ ARTIŞ OLACAK, MUTLAKA DEĞERLENDİRİLMELİ'
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in konut sektörüyle ilgili açıklamalarına da atıfta bulunan Memiş, kira fiyatlarının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekildiğini ve sosyal konut projelerinin bu soruna çözüm olabileceğini belirtti. Memiş, “Yaz aylarında sosyal konut projelerinde ciddi bir artış olacak. Mutlaka bu fırsatlar değerlendirmeli” dedi.
İslam Memiş’in piyasa tahminleri ve sosyal konut projelerine dair açıklamaları, yatırımcılar ve ev sahibi olmak isteyenlerin dikkatini çekti. Pazartesi günü yapılacak açıklamalar, şimdiden büyük bir merak konusu haline gelmiş durumda.