İslam Memiş'ten Konut ve Altın Uyarısı: Hazır Olun Son 24 Saat

GRAM ALTINDA O TARİHE İŞARET ETTİ

Altın piyasasındaki beklentilere de değinen Memiş, gram altın fiyatlarının temmuz ayından itibaren hızlı bir yükseliş trendine gireceğini belirtti. "Temmuz ayı itibariyle yıl sonuna kadar o 4000 - 4500 lira aralığına odaklanmaya devam edeceğiz. Yavaş yavaş bu yükseliş trendi devam edecek ama asıl kırılma noktası temmuz ayında olacak” ifadelerini kullandı.

Altın yatırımcılarına “Bence kesinlikle altınlarınızı satmayın. Yerine koyarken zorlanabilirsiniz” diye seslenen Memiş, altının uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunun altını çizdi.