İslam Memiş'ten gram altın ve dolar için yeni tahmin: Rekor için rakam verdi!
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, açıklanacak Merkez Bankası kararı sonrasında dolar ve altında yaşanacaklara mercek tuttu. Yeni rekorlara işaret eden İslam Memiş, gram altın ve dolarda 3 ihtimalli tahminde bulundu.
Dolar ve altın yatırımcısı tüm dikkatini bugün açıklanacak politika faizine çevirdi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugün Ağustos ayı faiz kararını açıklayacak.
Kritik kararın ardından haftalardır durgun seyreden dolar ve gram altında seyrin ne yönde olacağı merak konusu olmayı sürdürüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımıcıların merak ettiği sorulara yanıt verdi. Youtube kanalı üzerinden Merkez Bankası sonrasında piyasalarda oluşacak tabloya ilişkin analiz yapan İslam Memiş, 3 ihtimalli senaryoyu açıkladı.
Piyasalarda gerginlik olduğunu ve dolar, altın ve Borsa'da yönün tam olarak belli olmadığını vurgulayan Memiş şu ifadeleri kullandı:
3 İHTİMALLİ DOLAR KURU
"Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faizlerde bir artırma gitmesi bekleniyor. Ben kişisel tahminimi son iki haftadır açıklıyorum. 150 baz puanlık bir faiz artırımı bekliyorum. Peki benim öngörüm gerçekleşmezse, Merkez Bankası faiz artırmazsa pas geçerse ne olur? Dolar kurunda 27.50 direnci bir anda görülür.