İslam Memiş'ten gram altın ve dolar için yeni tahmin: Rekor için rakam verdi!

3 İHTİMALLİ DOLAR KURU

"Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faizlerde bir artırma gitmesi bekleniyor. Ben kişisel tahminimi son iki haftadır açıklıyorum. 150 baz puanlık bir faiz artırımı bekliyorum. Peki benim öngörüm gerçekleşmezse, Merkez Bankası faiz artırmazsa pas geçerse ne olur? Dolar kurunda 27.50 direnci bir anda görülür.