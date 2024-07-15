İslam Memiş'ten Gram Altın Uyarısı: Trump Saldırısı Piyasaları Nasıl Etkileyecek?

Finans analisti İslam Memiş, Trump'a düzenlenen saldırının piyasalara etkisini anlattı.

TV100'deki köşe yazısında Memiş, "Cumhuriyetçi Başkan Adayı Donald Trump’a yapılan suikast girişimi, piyasalar ve ABD seçim süreci için oldukça önemli bir gelişme oldu. Küresel piyasaları ve ABD iç siyasetini önemli yönde etkileyeceğini söyleyebilirim" dedi.

İslam Memiş, şöyle devam etti:

"Şimdiden Donald Trump’ın başkanlık seçimini kazanacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Böyle bir durumda küresel piyasaların Kasım ayı itibariyle yeni bir sürece girmesi kaçınılmaz olur.

Merkez bankalarının faiz politikaları, kripto para piyasası, altın ve gümüş gibi değerli metaller, borsalar yeni bir fiyatlama içinde olacağını görebiliriz.

Bu hafta para piyasalarında şu bant aralıklarını takip edeceğim:

Bist 100 endeksi;

11 bin 64 puan seviyesinden kapanış yapmıştı.

11 bin puan seviyesinin üzerinde kapanış yapması iyi oldu.

10 bin 900-11 bin 500 puan aralığını takip edeceğim.

Önemli direnç seviyesi 11 bin 500 puan seviyesidir.

Döviz kurları;

Dolar/TL 33,03 Avro/TL 35,98 lira seviyesinden kapanış yapmışlardı.

Bu hafta EUR/USD paritesinin yönü her ikisi için de önemli olacak.

EUR/USD paritesinde 1,0750-1,0950 aralığını beklediğimden bu seviyeler önemli olacak."

Memiş, gram altın için düşüşlerin alım fırsatı olduğunu ve kalıcı olmadığını da aktardı.

İslam Memiş, gram altın yorumunu şöyle paylaştı:

"2 bin 411 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı.

2 bin 420 dolar direncini kıramadı.

Hızlı yükseldi, teknik olarak kar satışına ihtiyaç var.

Ancak haftasonu Donald Trump’a yapılan suikast girişimi belirsizliğe neden olabilir.

Haftanın ilk iş günü açılış tepkisinde piyasaların nasıl satın alacağını takip etmekte fayda var.

Gram altın (fiziki) 2 bin 567 lira seviyesinden kapanış yapmıştı.

Gram altın yatırımcısı yine ons’u takip etmeye devam.

Ons nereye gram oraya.

Düşüşler alım fırsatı ve kalıcı olmaz.

Haziran’da 2 bin 420 lira olan gram altın Temmuz’da 2 bin 582 lirayı gördü.

1 ayda gramında 162 lira değer kazandı.

Her ay yeni bir rekor görmeye devam ederiz.

Bu hafta 2 bin 350-2 bin 410 dolar aralığını takip edeceğim."