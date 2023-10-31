İslam Memiş'ten gram altın için 'Kasım' uyarısı: 'Kazanma değil batırma ayı'

"BİRAZ BEKLEYELİM"

Öte yandan yaptığı bir başka açıklamada Ekim ayı için altının ucuz değil bedava olduğunu vurgulayan uzman isim altın alanların çok güzel hareket yaptığını ama dinlemeyenlerin zarar ettiğini belirtti. Uzman isim gram altına yönelik şu açıklamayı yaptı: