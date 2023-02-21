İslam Memiş'ten gram altın için 'banka' uyarısı: Bilmeniz gerekiyor...
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bankaların makas aralığını daha da açarak ekrandaki fiyatları bakıp alım yapmak isteyen gram altın yatırımcılarına kurulan tuzağı anlattı.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, İslam Memiş, bankaların makas aralığını açarak ekrandaki fiyatları bakıp alım yapmak isteyen gram altın yatırımcılarına fırsat vermediğini yazdı.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş, her yatırım aracı için piyasalardaki beklentilerini TV 100'deki köşesinde açıkladı:
Dolar TL kuru: Ekranlarda 18,86 lira, serbest piyasalarda 19,12 lira seviyesinden kapanış yapmıştı. Ekran ile serbest piyasa arasında farklılığın devam edeceğini, bankaların makas aralığının açık kalmaya sürdüreceğini bilmeniz gerekiyor.
Euro dolar paritesi: Takip edilecek aralık 1,0550 ile 1,0750 arası. İslam Memiş'e göre 1,05'i görürse bu alım fırsatı doğuracak.