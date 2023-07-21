İslam Memiş'ten faiz kararı sonrası uyarı: 'Mehmet Şimşek'in söylediğinin tam tersini düşünüyorum'
İslam Memiş, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası piyasalardaki durumu yazdı. Enflasyon ne olacak? Kurdaki artış devam edecek mi? İşte dikkat çeken detaylar...
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, tv100.com'daki bugünkü köşesinde Merkez Bankası'nın faiz kararını ve karar sonrası piyasalarda beklenen durumu yazdı.
Memiş'in bugünkü yazısı şöyle:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faiz kararını açıkladı.
TCMB’nin yeni yönetimi, politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 17,50’ye yükseltti.
TCMB’nin politika faizini yüzde 15’den yüzde 17,50’ye yükseltmesi beklentileri karşılamadı.
Piyasanın genel beklentisi 500 baz puan faiz artıracağı yönündeydi.
Benim kişisel öngörüm de 300-350 baz puan artıracağı yönündeydi.
Böylece politika faizi ile enflasyon arasındaki makas kapanmamış oldu.
Karar metninde çok farklı bir değişiklik yok.
TCMB karar metninde dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar verildiği vurgulandı.
Ekonomi yönetimi her şeyin farkında.
Tüm gerçekleri göz ardı etmeden taarruza geçtiği anlaşılıyor.
Körfez ziyaretinde yapılan anlaşmalar onlar için sevindirici ve umutkârlar.
Rezervler artıyor.
TCMB’nin brüt rezervleri 113,1 milyar dolar seviyesine yükseldi.
Programlarının kısa vadede etkili olacağını, doğru yolda olduklarını düşünüyorlar.