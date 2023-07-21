İslam Memiş'ten faiz kararı sonrası uyarı: 'Mehmet Şimşek'in söylediğinin tam tersini düşünüyorum'

Ekonomi yönetimi her şeyin farkında.

Tüm gerçekleri göz ardı etmeden taarruza geçtiği anlaşılıyor.

Körfez ziyaretinde yapılan anlaşmalar onlar için sevindirici ve umutkârlar.

Rezervler artıyor.

TCMB’nin brüt rezervleri 113,1 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Programlarının kısa vadede etkili olacağını, doğru yolda olduklarını düşünüyorlar.