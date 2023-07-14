İslam Memiş'ten dolarda 'tepki alımı' uyarısı: İşte takip edilmesi gereken seviyeler
TV100.com yazarı İslam Memiş, ABD enflasyon verisinin açıklanması sonrasında piyasalarda oluşan durumu ve beklentileri yazdı.
Dolar/TL'de neden düşüş olmadı? Doların ve bitcoinin yükselişi sürecek mi? Altın fiyatları ne olacak? TV100.com yazarı İslam Memiş yılın ikinci yarısındaki beklentileri yazdı.
İşte Memiş'in o yazısı:
Küresel piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı.
ABD haziran ayı tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 3, aylık bazda yüzde 0,2 oldu.
Piyasaların genel beklentisi doğrultusunda düşük gelen enflasyon verisi, dolar karşısındaki varlıklarda yeni ralliye neden oldu.
Dolar, uluslararası piyasalarda değer kaybetti.
Dolar endeksi (dxy), 99,79 seviyesine gerileyerek psikolojik destek seviyesinin altına sarkmış oldu.
Yarın ikinci yarısıyla alakalı beklentim 92-94 seviyesi olduğunu anımsatmak isterim.
Ancak buradan tekrar kısa vadeli için tepki alımı gelebilir.
Yılın kalan yarısı için 92-102 dolar aralığında işlemler gerçekleştirebilir.