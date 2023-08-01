İslam Memiş'ten dolar yatırımcılarına uyarı: Mutlaka tepki verir
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, tarih vererek dolar yatırımcılarını uyardı. Memiş "Mutlaka buna tepki verir diye tahmin ediyorum" dedi.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son videosunda yatırımcıları bu ay yaşanacak gelişmelere karşı uyardı; borsa, dolar-euro, gram altın ons ile ons altın ve gram gümüş ile ons gümüşteki beklentilerini tek tek sıraladı.
Açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş, "Bu hafta ve ağustos ayında hangi gelişmeleri takip edeceğiz. Döviz kurlarında, altın ve gümüş fiyatlarında, borsada neler yaşanabilir? Ağustosta nasıl tedbirler almalıyız?" sorusuyla sözlerine başladı.
BORSA
"Borsa İstanbul 7256'ya kadar yükseldi, rekoruna devam etti. Hem dolar hem TL bazlı yükselişler devam ediyor. Özellikle Borsa İstanbul tarafında beklemeyi arzu eden, yükselişleri es geçtiğimi ifade ediyorum. Düşüncem geçerliliğini koruyor.
Borsada yaşanan bu ralliler, acemi yatırımcının iştahını kabarttığı için, bugüne kadar hisse senedi alım satımı yapmayanlar, yeni girenler dikkat etmeli. Ağustos ayında da yine profesyonel yatırımcıların kazanacağı bir ay olacak. Yükselişler sizi yanıltmasın, zarar olabilir. Destek almanız gerekiyor.