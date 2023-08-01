İslam Memiş'ten dolar yatırımcılarına uyarı: Mutlaka tepki verir

Borsada yaşanan bu ralliler, acemi yatırımcının iştahını kabarttığı için, bugüne kadar hisse senedi alım satımı yapmayanlar, yeni girenler dikkat etmeli. Ağustos ayında da yine profesyonel yatırımcıların kazanacağı bir ay olacak. Yükselişler sizi yanıltmasın, zarar olabilir. Destek almanız gerekiyor.