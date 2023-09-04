İslam Memiş'ten dolar, euro ve altın alacaklara uyarı! Biri hariç hepsi yükselecek
İslam Memiş, dolar, euro ve altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.
Altın fiyatları ve emtia piyasaları hakkında yaptığı yorumlar ile tanınan ekonomist İslam Memiş, bugünkü köşe yazısında, "Eylül ayının ilk haftası para piyasaları için yoğun veri akışlarının olduğu bir hafta olacak. İçerde enflasyon, dışarda ABD verileri önemli olacak." ifadelerine yer verdi.
Memiş, dolar kuruyla ilgili şu bilgileri verdi:
"26,63 lira seviyesinden kapanış yapmıştı. 26,50-27,00 lira seviyeleri resmi kur tarafında takip edeceğim seviyeler. Serbest piyasalarda ise 26,50-27,50 lira aralığını takip edeceğim."
"Bu hafta dolar endeksi’nde (dxy) satışlar beklediğimden dolar/TL kuru güçsüzleşir. 104 seviyesinin üzerinde kapanış yapan dolar endeksi (dxy), 103 seviyesinin altına geri çekilebilir."
Memiş, euro kuruyla ilgili olarak ise şunları söyledi:
1,0770 seviyesinden kapanış yapan parite, 1,0950’ye kadar yükselebilir. EUR/USD paritesinde yıl sonuna kadar öngördüğüm 1,15 seviyesi geçerli olduğundan, her düşüşün alım fırsatı olarak ön planda kalacağını söyleyebilirim.