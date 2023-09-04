İslam Memiş'ten dolar, euro ve altın alacaklara uyarı! Biri hariç hepsi yükselecek

Memiş, euro kuruyla ilgili olarak ise şunları söyledi:

1,0770 seviyesinden kapanış yapan parite, 1,0950’ye kadar yükselebilir. EUR/USD paritesinde yıl sonuna kadar öngördüğüm 1,15 seviyesi geçerli olduğundan, her düşüşün alım fırsatı olarak ön planda kalacağını söyleyebilirim.