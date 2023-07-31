İslam Memiş'ten dikkat çeken paylaşımlar: "Herkesi uyandırmaya bir uyanmış yeter..."
Altın piyasaları uzmanı ve ekonomi yorumcusu İslam Memiş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Sıra millettin uyanışında. Ya uyanacak, ya uyanacak." ifadelerini kullandı.
Altın piyasaları uzmanı ve ekonomi yorumcusu İslam Memiş, Twitter hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Altın ve para politikalarına ilişkin yorumlarıyla dikkat çeken Memiş, "xau/usd 1.935-1.985 $ xag/usd 23,80-25,20 $ bant aralıkları geçerli. Enflasyonu yüksek bekliyorum. TL karşısında gerileyen tüm enstrümanları alım fırsatı olarak göreceğim." ifadelerini kullandı.
Paylaşımlarını sürdüren Memiş, şunları kaydetti:
"Yıl sonuna kadar kontrol yine merkez bankalarında. Önünü göremiyorlar, piyasaları bıçak sırtında bırakıp “Bizi izleyin” diyorlar. Onların kontrölü ne zaman biterse gerçek piyasa şartları o zaman görülecek."