İslam Memiş'ten dikkat çeken konut tavsiyesi: 'Eylül ayı ile hep birlikte göreceğiz'
İslam Memiş, TV100'deki köşesinde konut talebinde yaşanan azalmanın fiyatlara olası etkilerini yazdı.
Talep azalışı konut fiyatlarına yansıyacak mı? Konut alacaklar ne yapmalı? Kısa vadede en kârlı yatırım ne olacak? İşte altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten konut almak isteyenlere dikkat çeken öneriler...
Türkiye, gayrimenkul fiyatlarındaki artışı konuşmaya devam ediyor.
Enflasyonist ortamda gayrimenkulün artış göstermesi normal.
Bugünkü ortamda gayrimenkul fiyatlarını balon gören ya da inanlar bir hayli fazla.
“Bu fiyattan gayrimenkul mü alınır?” diyenlerin son gayrimenkul satış rakamlarını bilmesi gerekiyor.
TÜİK’in Haziran 2023 konut satış istatistiklerine baktığımızda haziran ayında 83 bin 636 konut satılmış.
Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44,4 azalmış.
Konut satışları Ocak-Haziran döneminde yüzde 22,1 azalmış.
Son üç aydır faizlerin artmasıyla paranın faize yönelmesi, KKM sürecinin devam etmesi, borsada getirinin cazip olması gibi nedenlerin talep azalmasında etkili olduğunu söyleyebilirim.
Yani, konut alacaklar nakitlerini TL getirisine bağladı.