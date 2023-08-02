İslam Memiş'ten Çarşamba ve cuma günü uyarısı: 'Kalıcı olmayacağını öngörüyorum'
Altın ve Para piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu haftaki piyasa değerlendirmesinde çarşamba ve cuma gününe dikkat çekti ve uyarıda bulundu.
Döviz kurlarında, altın ve gümüşte yükselişler görüleceğini belirten Memiş, "Tüm enstrümanlarda geri çekilmelerin kalıcı olmayacağını, yükselişin devam edeceğini öngörüyorum." dedi. İşte İslam Memiş'in tv100.com'da "Para piyasalarında bu hafta neleri takip etmeli?" başlıklı yazısı...
Temmuz ayının son işlem günü bugün tamamlanıyor.
Bu hafta para piyasalarında takip edeceğimiz veri akışı şöyle:
31 Temmuz Pazartesi
Saat 12:00’de Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklenti yüzde 5,5.
2 Ağustos Çarşamba
Saat 15.15’de ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği
Saat 17.30’da ABD Ham Petrol Stokları
Beklenti-0,071 M
3 Ağustos Perşembe
Saat 10.00’da Türkiye Enflasyon verisi
Saat 14.00’de İngiltere Faiz Kararı
Beklenti yüzde 5,25