İslam Memiş'ten Çarşamba ve cuma günü uyarısı: 'Kalıcı olmayacağını öngörüyorum'

Altın ve Para piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu haftaki piyasa değerlendirmesinde çarşamba ve cuma gününe dikkat çekti ve uyarıda bulundu.

İslam Memiş
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İslam Memiş'ten Çarşamba ve cuma günü uyarısı: 'Kalıcı olmayacağını öngörüyorum' - Resim: 1

Döviz kurlarında, altın ve gümüşte yükselişler görüleceğini belirten Memiş, "Tüm enstrümanlarda geri çekilmelerin kalıcı olmayacağını, yükselişin devam edeceğini öngörüyorum." dedi. İşte İslam Memiş'in tv100.com'da "Para piyasalarında bu hafta neleri takip etmeli?" başlıklı yazısı...

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İslam Memiş'ten Çarşamba ve cuma günü uyarısı: 'Kalıcı olmayacağını öngörüyorum' - Resim: 2

Temmuz ayının son işlem günü bugün tamamlanıyor.

Bu hafta para piyasalarında takip edeceğimiz veri akışı şöyle:

31 Temmuz Pazartesi

Saat 12:00’de Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklenti yüzde 5,5.

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İslam Memiş'ten Çarşamba ve cuma günü uyarısı: 'Kalıcı olmayacağını öngörüyorum' - Resim: 3

2 Ağustos Çarşamba

Saat 15.15’de ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği

Saat 17.30’da ABD Ham Petrol Stokları

Beklenti-0,071 M

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İslam Memiş'ten Çarşamba ve cuma günü uyarısı: 'Kalıcı olmayacağını öngörüyorum' - Resim: 4

3 Ağustos Perşembe

Saat 10.00’da Türkiye Enflasyon verisi

Saat 14.00’de İngiltere Faiz Kararı

Beklenti yüzde 5,25

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