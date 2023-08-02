İslam Memiş'ten Çarşamba ve cuma günü uyarısı: 'Kalıcı olmayacağını öngörüyorum'

Döviz kurlarında, altın ve gümüşte yükselişler görüleceğini belirten Memiş, "Tüm enstrümanlarda geri çekilmelerin kalıcı olmayacağını, yükselişin devam edeceğini öngörüyorum." dedi. İşte İslam Memiş'in tv100.com'da "Para piyasalarında bu hafta neleri takip etmeli?" başlıklı yazısı...