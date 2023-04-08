İslam Memiş'ten çarpıcı analiz: Gram altın için 'Sürpriz değil' diyerek açıkladı
Ünlü piyasa analisti İslam Memiş, altına ilişkin son değerlendirmelerini paylaşırken gram altında 1700 lira seviyesini işaret etti.
Altın alarak yatırım yapmak isteyenler ya da altın ihtiyacı olanlar altın fiyatlarındaki hareketliliği dikkatle takip ediyor. Hem ons altın hem de gram altındaki son durum merak edilirken uzmanların altın fiyatlarına ilişkin öngörüleri de inceleniyor. Son olarak piyasa analisti İslam Memiş, YouTube kanalında paylaştığı bir videoyla altındaki son duruma ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Peki, çeyrek altın ne kadar? İşte gram altın fiyatı ve tüm merak edilenler...
"ONS ALTINDA 2350 DOLAR SEVİYESİ BU YIL KAÇINILMAZ"
İslam Memiş, ons altınla ilgili açıklamasında "Ons altın 13 ayın zirvesinde bu hafta, 2028 dolar seviyesine kadar yükseldi. Yine bu yıl için 2350 dolar seviyesini beklemeye devam ediyoruz, hatta 2350 dolar seviyesinin üzerinde ataklar da görebiliriz yaz aylarında. Ama en kötü ihtimal 2350 dolar seviyesinin bu yıl kaçınılmaz olduğunu hep beraber görmüş olacağız." dedi.
ALTIN ALMAK MANTIKLI MI?
Alım fırsatıyla ilgili de konuşan Memiş, "Düşüşler alım fırsatı. Özellikle ons altında 1960, 1930 dolar destek seviyelerini ifade ettim. Dedim ki arkadaşlar bu yükselişler sağlıksız, son 2 haftadır böyle yukarı yönlü ataklar gerçekleştiriyor ancak bu yükselişler sağlıksız yükselişler, teknik olarak bir düzeltmeye ihtiyacı var, 1960, 1930 bu bant aralıklarında bir alım boşluğu kaldı, buralar test edilebilir." ifadelerini kullandı.
Devamında Memiş, "İlk kez altın alacak... Hani altın almayı ihmal etmiş, uyarıları dikkate almayan, sürü psikolojisiyle altın fiyatları yükseldiği zaman ben de alsaydım diye haykıran arkadaşlar çok biliyorsunuz. Bunlar hep böyle almayı ihmal ederler, uyarıları dikkate almazlar, yükselince hep tepeden almayı severler, işte bu arkadaşlar...