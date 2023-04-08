İslam Memiş'ten çarpıcı analiz: Gram altın için 'Sürpriz değil' diyerek açıkladı

Altın alarak yatırım yapmak isteyenler ya da altın ihtiyacı olanlar altın fiyatlarındaki hareketliliği dikkatle takip ediyor. Hem ons altın hem de gram altındaki son durum merak edilirken uzmanların altın fiyatlarına ilişkin öngörüleri de inceleniyor. Son olarak piyasa analisti İslam Memiş, YouTube kanalında paylaştığı bir videoyla altındaki son duruma ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Peki, çeyrek altın ne kadar? İşte gram altın fiyatı ve tüm merak edilenler...