İslam Memiş'ten 'bugün son gün' uyarısı: "Hazırlığınızı yapın..."
Para piyasaları analisti İslam Memiş, bayram öncesi nakit para ihtiyacı olanları "Bugün son gün" diyerek uyardı.
Para piyasaları uzmanı İslam Memiş nakit para ihtiyacı olanları bayram öncesi uyardı.
Memiş'in açıklamaları şöyle:
*12 Haziran (Yarın) Bayram öncesi nakite geçmek isteyenler için son gün.
*Borsa da Perşembe günü yapılan işlemlerin takası 20 Haziran’da gerçekleşecek. *Borsa da Cuma günü yapılan işlemlerin nakit gerçekleşmesi 21 Haziran’da gerçekleşecek. Bayram öncesi hazırlığı buna göre yapılmalı. 9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla bankalar ve kurumlar kapalı. Ancak Perşembe-Cuma-Cumartesi (20-21-22 Haziran) serbest piyasalar açık. Yani, döviz büfeleri ve kuyumcular açık.
*Tatil sezonunda nakit para hareketliliği çok olur. Ondan sebep sahte paralara dikkat.
*Yurt dışından döviz ile gelmiş veya tatilde döviz bozdurma ihtiyacı olanlar, bu hafta nakit hazırlığını yapmalı. Tatilde düşük kur nedenli çok zarar edersiniz.
*Ülkemize tatil için gelmiş turistlerin mağduriyetine şahit olursak insanlık görevimizi yapalım.
*Tatilde ihtiyaç olunan şeylere para harcanmalı. Bu tatil para harcama değil, dinlenme tatili olacak. Piyasayı gördüğünüzde beni daha iyi anlayacaksınız.
*Yoksa 3 aylık tamamlayıcı sigortanızı yaptırabilirsiniz. Neyin ne zaman olacağı belli olmaz. Özel hastaneler, otelden pahalı.
*Bu yıl malına sahip çıkmak çok önemli olacak. Tatil rehavetiyle değerli eşyalarınızı bir yerlerde unutmayın, kolay ulaşabilecek yerlerde muhafaza etmeyin. Hırsızlığa dikkat. Gidene mi yanarsın, yerine koyacağın bedele mi?