İslam Memiş'ten 'bugün son gün' uyarısı: "Hazırlığınızı yapın..."

Para piyasaları analisti İslam Memiş, bayram öncesi nakit para ihtiyacı olanları "Bugün son gün" diyerek uyardı.

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İslam Memiş'ten 'bugün son gün' uyarısı: "Hazırlığınızı yapın..."

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş nakit para ihtiyacı olanları bayram öncesi uyardı.

Memiş'in açıklamaları şöyle:

*12 Haziran (Yarın) Bayram öncesi nakite geçmek isteyenler için son gün.

*Borsa da Perşembe günü yapılan işlemlerin takası 20 Haziran’da gerçekleşecek. *Borsa da Cuma günü yapılan işlemlerin nakit gerçekleşmesi 21 Haziran’da gerçekleşecek. Bayram öncesi hazırlığı buna göre yapılmalı. 9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla bankalar ve kurumlar kapalı. Ancak Perşembe-Cuma-Cumartesi (20-21-22 Haziran) serbest piyasalar açık. Yani, döviz büfeleri ve kuyumcular açık.

*Tatil sezonunda nakit para hareketliliği çok olur. Ondan sebep sahte paralara dikkat.

*Yurt dışından döviz ile gelmiş veya tatilde döviz bozdurma ihtiyacı olanlar, bu hafta nakit hazırlığını yapmalı. Tatilde düşük kur nedenli çok zarar edersiniz.

*Ülkemize tatil için gelmiş turistlerin mağduriyetine şahit olursak insanlık görevimizi yapalım.

*Tatilde ihtiyaç olunan şeylere para harcanmalı. Bu tatil para harcama değil, dinlenme tatili olacak. Piyasayı gördüğünüzde beni daha iyi anlayacaksınız.

*Yoksa 3 aylık tamamlayıcı sigortanızı yaptırabilirsiniz. Neyin ne zaman olacağı belli olmaz. Özel hastaneler, otelden pahalı.

*Bu yıl malına sahip çıkmak çok önemli olacak. Tatil rehavetiyle değerli eşyalarınızı bir yerlerde unutmayın, kolay ulaşabilecek yerlerde muhafaza etmeyin. Hırsızlığa dikkat. Gidene mi yanarsın, yerine koyacağın bedele mi?

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