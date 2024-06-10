İslam Memiş'ten bayram öncesi dolar ve altın için son uyarı! O günü işaret etti!
İslam Memiş, bayram öncesinde yatırımcılara son uyarılarını yaptı. Çarşamba gününe işaret eden Memiş, dolar ve Euro'da da öngörülerini paylaştı.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bayram tatili öncesi yatırımcılara uyarılarda bulundu.
Memiş, TV100’deki köşesinde yazdıklarının yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizerek, haftayı ikiye böldü ve özellikle altın ve dolar ekseninde öngörülerini paylaştı.
Memiş’in öngörüleri ise şöyle:
"Küresel piyasalar bu hafta Çarşamba gününe odaklandı.
Çarşamba günü piyasalar için çok önemli bir gün olacak!
Hem ABD enflasyon verisi, hem de Fed’in faiz kararı Çarşamba günü açıklanacak.
Ondan sebep haftayı ikiye ayırmak gerek.
Çarşamba öncesi, Çarşamba sonrası diye.
Yurt içi piyasalarda önemli bir veri yok.
Ondan sebep dış piyasalara odaklanacağımız bir haftaya başlıyoruz.
9 günlük Kurban Bayramı öncesi son hafta olduğundan yatırımcılar için de önemli bir hafta olacak.
Para piyasalarında bu hafta takip edeceğim bant aralıkları şöyle;
Bist100 endeksi:
10 bin 138 puan seviyesinden kapanış yapmıştı.
Tepki alımlarıyla haftaya başlayabilir.
Bu hafta 10 bin 100-10 bin 350 puan aralığını takip edeceğim.
Düşüş yönlü düzeltmeler bana göre bitmedi.
Döviz kurları;
Genel itibariyle yatay ve sakin bir seyirde kalmayı sürdürebilir.
Sadece EUR/USD paritesi nedenli Euro’nun değer kazanmasını bekliyorum.
Ons altın (xau/usd);
Beklediğimiz düşüşler gerçekleşti.
2 bin 293 dolar seviyesinden kapanış gerçekleştirmişti.
2 bin 280 dolar bizim beklediğimiz seviye idi.
Bugün itibariyle alım seviyelerinin geldiğini düşünüyorum.
Bu hafta 2 bin 280-2 bin 320 dolar aralığını takip edeceğim.
Gram altın
Gram altın yatırımcısı için de uygun seviyeler olduğunu söyleyebilirim.
Al-unut seviyesinde.
Bu düşüşler her zaman orta ve uzun vadeli yatırımcılar için şans niteliğinde.
Bundan sonra altın için düşüş bekleyenler veya almayı ihmal edenler bir kez daha düşünmeli!
Ons gümüş (xag/usd);
29,17 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı.
Al-unut seviyesinde olduğunu söyleyebilirim.
Yıl sonuna kadar 37 dolar öngörüm devam ediyor.
Bu hafta 28,80-30,80 dolar aralığını takip edeceğim.
Gram gümüş yatırımcısı için de uygun seviyeler olduğunu söyleyebilirim.
Bitcoin (BTC);
69 bin 270 dolar seviyesinde idi.
64-71 bin dolar aralığını takip edeceğim.
Baskılanma devam ediyor.
ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR...
Çarşamba gününe kadar doların güçlü, Çarşamba gününden sonra dolar karşısındaki enstrümanlarda toparlanma bekliyorum.
Yani, elinde dolar olanlar Çarşamba gününe kadar olan süreci parite üzerinden iyi değerlendirmesi isabetli olabilir."