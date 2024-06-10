İslam Memiş'ten bayram öncesi dolar ve altın için son uyarı! O günü işaret etti!

Gram altın

Gram altın yatırımcısı için de uygun seviyeler olduğunu söyleyebilirim.

Al-unut seviyesinde.

Bu düşüşler her zaman orta ve uzun vadeli yatırımcılar için şans niteliğinde.

Bundan sonra altın için düşüş bekleyenler veya almayı ihmal edenler bir kez daha düşünmeli!