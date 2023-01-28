İslam Memiş'ten 'altın zamanı' uyarısı: 15 Şubat'ı bekleyin
Altın satmak isteyen ve altın almak isteyenlere Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten çok önemli uyarı geldi tarih verdi.
Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Altın alıp satacak olan yatırımcılar 'altın almak için yeni bir fırsat doğacak mı, altın yükselecek mi, düşecek mi?' gibi soruların yanıtları merak ediyorlar.
Rekor seviyelerden sonra düşüş trendine giren altın fiyatlarının son durumunu Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş değerlendirdi. Memiş altın yatırımcılarına 'sakince bekleyin' uyarısında bulundu.
Altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Dün bir kez daha rekor tazeleyerek tüm zamanların zirvesini gören gram altın bugün güne düşüş ile başladı.
Altın fiyatları ABD büyüme rakamları sonrası düşüşe geçti .ABD büyüme verisinin beklentilerin üzerine gelmesiyle birlikte ons altın hızlı geri çekilme yaşadı. Tüm bu gelişmelerin altın fiyatlarını uzun vadede nasıl etkileyeceği ise merak ediliyor. Peki, altın almak için doğru zaman mı?