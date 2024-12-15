İslam Memiş'ten Altın Yatırımcısına 24 Saat Uyarısı! Paraşütleri Hazırlayın

2025 YILI ALTIN TAHMİNLERİ

Altın piyasasına yönelik orta ve uzun vadeli beklentilerini de paylaşan İslam Memiş, 2025 yılı için pozitif bir tablo çizerek şunları söyledi:

“2025 yılında gram altının 4 bin ila 4 bin 500 lira aralığında, ons altının ise 3 bin ila 3 bin 500 dolar seviyesinde olması sürpriz olmayacaktır.”