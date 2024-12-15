İslam Memiş'ten Altın Yatırımcısına 24 Saat Uyarısı! Paraşütleri Hazırlayın
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yılın geri kalanında altın fiyatlarıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Memiş, “Alım için fırsat kollayanlar için önemli bir fırsat doğabilir” ifadelerini kullanarak yatırımcılara düşüş uyarısında bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Geçtiğimiz haftalarda gram altın 3 bin 80 liraya kadar yükselirken, haftayı 3 bin 25 lira seviyesinden kapattı. Memiş, jeopolitik riskler, merkez bankalarının faiz indirimleri ve küresel ekonomik belirsizlikler nedeniyle altının yükseliş trendine girdiğini; ancak bu trendin sona ererek altının düşüşe geçtiğini belirtti.
ALTINDA KRİTİK DÜŞÜŞ
Altın fiyatlarındaki yükselişin ardından 2025 yılına yönelik beklentiler şekillenirken, fiyatlar yeniden düşüş trendine geçti. Konuyla ilgili değerlendirme yapan İslam Memiş, “Merkez bankalarının faiz indirim süreci, jeopolitik gerilimlerdeki artış ve küresel ekonomik belirsizlikler, geçtiğimiz hafta altın fiyatlarını 2 bin 700 dolar seviyesinin üzerine taşımıştı. Ancak bu yükseliş trendi sona erdi ve altın tekrar düşüşe geçti” dedi.
Yeni haftaya ilişkin beklentilerini paylaşan Memiş, “Önümüzdeki hafta satış baskısının devam edeceğini öngörüyoruz. Gram altın 2 bin 980 lira, ons altın ise 2 bin 580 dolar seviyesine kadar gerileyebilir” dedi.
ALTIN ALACAKLAR İÇİN FIRSAT
Altın fiyatlarındaki gerilemenin yatırımcılar için bir fırsat doğurabileceğini ifade eden Memiş, “Düğün yapacaklar, altın borcu olanlar veya yatırım için fırsat kollayanlar bu düşüşü değerlendirebilir” diye konuştu. Ayrıca, fiziki altın ile resmi kur arasındaki fiyat farkının da yavaş yavaş kapanmaya başladığını vurguladı.
2025 YILI ALTIN TAHMİNLERİ
Altın piyasasına yönelik orta ve uzun vadeli beklentilerini de paylaşan İslam Memiş, 2025 yılı için pozitif bir tablo çizerek şunları söyledi:
“2025 yılında gram altının 4 bin ila 4 bin 500 lira aralığında, ons altının ise 3 bin ila 3 bin 500 dolar seviyesinde olması sürpriz olmayacaktır.”
ALTINDA 2025 HEDEFİ NE?
Sektör temsilcileri, altın fiyatlarında orta ve uzun vadede yükseliş öngörüyor ve yatırımcıları bu doğrultuda uyarıyor. İslam Memiş, “2025 yılına dair pozitif beklentim sürüyor. Gram altının 4 bin ile 4 bin 500 lira, ons altının ise 3 bin ile 3 bin 500 dolar aralığında olması şaşırtıcı olmayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.
15 ARALIK 2024 ALTIN FİYATLARI
Güncel altın satış fiyatları ise şu şekilde:
Gram altın: 2.975,10 TL
Çeyrek altın: 4.950,00 TL
Yarım altın: 9.904,00 TL
Tam altın: 19.757,74 TL
Cumhuriyet altını: 19.732,00 TL
Gremse altın: 49.545,86 TL
Ons altın: 2.648,12 Dolar