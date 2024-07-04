İslam Memiş'ten Altın ve Dolar için Kritik Uyarı: Cumayı İşaret Etti... 'İki İhtimal Var'

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, şahsi YouTube kanalında, altın ve dolar için dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Sözlerinin başında, söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığını belirten İslam Memiş, borsa kazançlarının vergilendirilmesi için başlatılan çalışmalara yönelik açıklamaların piyasaları baskıladığını vurguladı. Memiş, konuya ilişkin açıklamasında, "Borsa İstanbul 10 bin 390 puanda. 10 bin 400 puanda takıldı. Borsa tarafında kazançların vergilendirilmesi haber akışları ile baskılanma oluyor. Tepki alımları cılız kalıyor” diye konuştu.

Memiş, dolar kurunun stabil ilerlediğini belirterek, “Dolar endeksinde de 105.45 var. Burada da sakin bir seyir var. Eylül itibarıyla dolar uçacakmış beklentileri var. Buna inanıyorlar. Doların bir yatırım aracı olmadığını her videomda ifade ediyorum. Birikim akla gelince dolar akla geliyor. Dolar TL kurundaki değer artışlarından bahsetmiyorum, doların getirisinden bahsediyorum. Türk Lirası karşısındaki 40-45 lira bantlık değer beklentimiz devam ediyor ama karşısında gram altını, gümüş de hesaplamak lazım. Bunu yapmayan doları yatırım aracı olarak görüyor” dedi.

CUMA GÜNÜNE DİKKAT

Altın için, Cuma gününü işaret eden Memiş, iki ihtimale dikkat çekti. Memiş, şunları kaydetti:

Cuma günü de ABD’den tarım dışı istihdam verisini bekleniyor. Ama tarım dışı istihdam verisi açıklandıktan sonra iki ihtimal var: Ya 2300 dolar ya da 2 bin 360 dolar bant aralığında hangi yöne kırılacağını o gün karar verecek. Kısacası Cuma günü karar verecek.

Gram altın serbest piyasalarda 2460-2470 lira aralığında. Ufak da olsa yukarı yönlü hareketlilik var.



Bu kez makası açıyorlar. Ucuz almayı fırsat gördürmüyorlar. Fiziki altın tarafta makas aralığına dikkat etmek gerekiyor.