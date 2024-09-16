İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: O Günden Sonrasına Dikkat!

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarını tarih vererek uyardı. Fed’in faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarını iyi takip etmek gerektiğini belirten Memiş, kâr satışları için çarşamba gününe işaret etti.

İslam Memiş'in tv100'deki yazısından ilgili bölüm şu şekilde:

"Ons altın 2 bin 578 dolar seviyesinden kapanış yaptı. 2 bin 530 dolar seviyesine kadar Fed’in 25 baz puanlık faiz indirimini, 2 bin 580 dolar seviyesine kadar Fed’in 50 baz pualık faiz indirimi fiyatladı. Aşırı tepki verdiğinden çok dikkat edilmesi gereken bir trend de olduğunu söyleyebilirim. Fed’in faiz kararına kadar yükseliş isteğini sürdürebilir. 2 bin 586-2 bin 596- 2 bin 606 ve 2 bin 616 dolar seviyeleri gündeme geldi.

Fed’in faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarını görmekte fayda var. Bu hafta geniş bant aralığında dalgalanacak. Kâr satışları için çarşamba sonrasını bekleyeceğim.

Bu hafta 2 bin 550-2 bin 616 dolar aralığını takip edeceğim. Gram altın yatırımcısı, ons altını takip etmeye devam. Ons nereye, gram oraya. Gram altın tarafında 2 bin 800-2 bin 900 lira aralığını takip edeceğim."